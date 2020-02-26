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26 февраля 2020, среда, 16:03 183
Судебная власть 2020-02-26T16:05:56+02:00
Українські Новини
Арестовали имущество экс-руководителя Минюста Бернацкой

Арестовали имущество экс-руководителя Минюста Бернацкой

Жора Шокин
Наталья Бернацкая, Министерство юстиции, арест имущества, Недвижимость, Георгий Логвинский, Растрата денежных средств
Наталья Бернацкая Фото: РБК-Украина
Наталья Бернацкая Фото: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество бывшего первого заместителя министра юстиции Натальи Бернацкой (Севостьяновой), в то время, как ей оставили в силе залог 7 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"На ее имущество наложен арест", - сказал он.

Собеседник не уточнил, какое имущество Бернацкой арестовано, но добавил, что это в том числе недвижимость, а также вещи, которые были изъяты при обыске у нее дома.

Адвокат Бернацкой Евгений Солодко сообщил Українським Новинам, что защита рассматривает вопрос обжалования ареста ее имущества.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Бернацкая внесла залог 7 млн гривен.

Как ранее сообщалось, что Бернацкая, а также фигурант дела - бывший депутат Верховной Рады Георгий Логвинский ("Народный фронт") выехали из Украины, НАБУ подозревает экс-уполномоченного по делам ЕСПЧ Бабина в растрате имущества.

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Арестовали имущество экс-руководителя Минюста Бернацкой
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