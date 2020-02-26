Садовый в январе получил более 162 тысяч гривен зарплаты

В январе 2020 мэр Львова Андрей Садовый получил 162 652,27 гривен зарплаты.

Об этом сообщают "Варианты" со ссылкой на ответ на запрос Львовского городского совета.

В частности Садовый получил следующие выплаты:

должностной оклад - 10 000 грн;

доплата за ранг - 533,33 грн;

надбавка за выслугу лет - 2 633,33 грн;

надбавка за высокие достижения в труде - 6 583,33 грн;

доплата за работу с секретными документами - 1000 грн;

отпускные - 26 715,69 грн.

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов - 115 186,59 грн.

премия - 0 грн.

Из этих средств Садовый уплатил 29 277,41 грн налога с доходов физических лиц, 2 439,78 грн военного сбора и 1 626,52 грн профвзносов. Также в январе по поручению Садового с его зарплаты перечислили:

на строительство "университетского городка" Украинского католического университета - 16 265,23 грн;

добровольное пожертвование отцу Андрею Буняку - 17000 грн;

оплата услуг адвокатов, которые защищали его во время апелляции о мере пресечения по уголовному делу о создании в городе индустриального парка Обильное-2 - 69450 грн.

Поэтому, фактически выплачена заработная плата Андрея Садового за январь этого года без налогов, сборов и перечислений составила 26 593,33 грн.

Андрей Садовый является мэром Львова с 2006 года, в 2915 году на местных выборах он в третий раз победил с 62% голосов. В марте 2019 Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова.

Кроме этого, Садовый заявил, что его политическая сила будет участвовать в парламентских и местных выборах, а он не будет больше баллотироваться в мэры Львова.

В 2017 году Андрей Садовый задекларировал 495 737 гривен доходов.