Зеленский подтвердил встречу с Тигипко на фоне слухов о смене премьера

На фоне слухов о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука и назначения на его место Сергея Тигипко, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт встречи с украинским олигархом. Об этом президент сообщил журналистам после форума Age of Crimea 2020, а соответствующее видео в Twitter опубликовала журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур. "Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - сказал Владимир Зеленский отвечая на вопрос, правда ли, что он ведет переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве. Я дійсно зустрічався з Тігіпко - Зеленський pic.twitter.com\/pSqkaQnZxP — Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 26, 2020 Согласно регламенту Конституции Украины, премьер-министр назначается на должность Верховной Радой. Представление о назначении премьера президент вносит по предложению коалиции депутатских фракций в парламенте. Как сообщали Українські Новини, на форуме Владимир Зеленский объявил 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации. Также он заверил, что телеканал ATR будет продолжать вещание с господдержкой. Напомним, по результатам соцопроса, только 6% украинцев поддерживают деятельность Гончарука и Кабмина.