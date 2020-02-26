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26 февраля 2020, среда, 12:02 139
Президент 2020-02-26T12:03:41+02:00
Українські Новини
Зеленский подтвердил встречу с Тигипко на фоне слухов о смене премьера

Зеленский подтвердил встречу с Тигипко на фоне слухов о смене премьера

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Крым, Премьер-министр, Сергей Тигипко
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

На фоне слухов о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука и назначения на его место Сергея Тигипко, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт встречи с украинским олигархом. 

Об этом президент сообщил журналистам после форума Age of Crimea 2020, а соответствующее видео в Twitter опубликовала журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур.

"Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - сказал Владимир Зеленский отвечая на вопрос, правда ли, что он ведет переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве.

Согласно регламенту Конституции Украины, премьер-министр назначается на должность Верховной Радой. Представление о назначении премьера президент вносит по предложению коалиции депутатских фракций в парламенте.

Как сообщали Українські Новини, на форуме Владимир Зеленский объявил 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации. Также он заверил, что телеканал ATR будет продолжать вещание с господдержкой.

Напомним, по результатам соцопроса, только 6% украинцев поддерживают деятельность Гончарука и Кабмина.

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