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26 февраля 2020, среда, 14:46 143
Кабмин 2020-02-26T14:48:16+02:00
Українські Новини
Гончарук опроверг слухи об отставке, но подтвердил встречу с Тигипко

Гончарук опроверг слухи об отставке, но подтвердил встречу с Тигипко

Таня Войтюк
Алексей Гончарук, Владимир Зеленский, Отставка, Кабмин, Сергей Тигипко, Премьер-министр
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин

После слухов о возможной отставке Алексея Гончарука и назначения на его место Сергея Тигипко, премьер-министр сообщил, что он не намерен подавать в отставку.

Об этом Гончарук сообщил на брифинге по результатам заседания правительства, передают Українські Новини.

"Для меня уже привычно появление подобной информации в средствах массовой информации. Нет, никакого заявления я, естественно, не писал, с Президентом соответствующих тем не обсуждал. Господина Сергея Тигипко я действительно видел, я с ним встречался, как и с многими другими...",- сказал он.

Гончарук отметил, что правительство сейчас действительно ищет людей, которые смогут усилить Кабмин, и за последний месяц, по словам премьер-министра, он встретился с более чем 20 людьми, в том числе и с бизнесменом Тигипко.

Гончарук также отметил, что ему самому интересно, что будут дальше писать СМИ относительно его возможной отставки и назначения на его должность Тигипко.

"Почитаем, что будут писать средства массовой информации дальше. Мне самому интересно", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский подтвердил, что проводил собеседование с бизнесменом Сергеем Тигипко для возможного назначения его в Кабинет Министров.

Напомним, в Верховной Раде не исключают отставку правительства.

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