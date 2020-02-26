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26 февраля 2020, среда, 16:59 50
Политика 2020-02-26T17:11:48+02:00
Українські Новини
Богдан отдал заработанные у Зеленского деньги детям

Богдан отдал заработанные у Зеленского деньги детям

Виолетта Чайковская
Благотворительность, Таблеточки, Онкобольные дети, Дети-сироты, Переселенцы, Офис президента, Зарплата чиновников, Андрей Богдан, Богдан
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/
Андрей Богдан. Фото: Михаил Маркив/"BBC Украина"

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заявляет, что всю свою заработную плату за время работы у Владимира Зеленского перечислил на благотворительность.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Относительно различных критиков моего финансового состояния. За время работы ни одной взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег, заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность", - написал он.

скриншот страницы facebook Андрея Богданаскриншот страницы facebook Андрея Богдана

Богдан прикрепил к посту справку, выданную Государственным управлением делами 11 февраля о том, что за время работы руководителем Офиса Президента ему было начислено 252,2 тыс. гривен, из которых было выплачено 49,2 тыс. налогов и к выдаче полагалось 203 тыс. гривен.

"Заработная плата после удержания налога и сбора, подлежащая к выдаче на руки, Богданом А. И. фактически не получена, а депонирована на счет в Государственной казначейской службе Украины", - сказано в документе.

справка ГУД о зарплате Богдана в ОПУсправка ГУД о зарплате Богдана в ОПУ

24 февраля Богдан направил на имя руководителя Госуправления делами заявление, в котором просит перечислить его зарплату благотворительным фондам "Таблеточки" и "Благомай".

заявление Богдана о перечислении зарплаты на благотворительностьзаявление Богдана о перечислении зарплаты на благотворительность

Фонд "Таблеточки" предоставляет помощь онкобольным детям, а "Благомай" - детям-сиротам из детских домов или из числа переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции.

Богдан был назначен руководителем Администрации Президента на следующий день после инаугурации Владимира Зеленского - 21 мая 2019, 25 июня 2019 - переведен в Офис Президента, а 11 февраля 2020 - уволен по собственному желанию.

Зарплату Богдан начал получать только в августе, а три месяца работал бесплатно.

Ранее Госуправление делами сообщало, что Богдану за время работы было начислено 252,4 тыс. гривен зарплаты, и только 46 тыс. гривен зарплаты за ноябрь были депонированы – начислены, но не выплачены.

Фонду "Таблеточки" перечисляли всю свою зарплату бывший глава Администрации Президента Петра Порошенко Борис Ложкин и его заместитель Алексей Филатов, о чем Госуправление делами сообщало ежемесячно.

Как сообщали Українськi Новини, ранее у Зеленского объяснили увольнение Богдана и поблагодарили за работу.

После увольнения Богдан улетел на Сейшелы.

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