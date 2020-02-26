В Италии за сутки заболело почти сто человек: данные коронавируса на 26 февраля

В то время, как коронавирус может повлиять на проведение Евро-2020, от осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19, умерли 2762 человек. Завершили лечение и были выписаны из больниц 30 тысяч человек.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Во всем мире число больных составляет 81002. Накануне их количество составляло 80 146 человек.

Статистика коронавируса.

За сутки количество инфицированных в Италии увеличилось на 93 человека, трое из которых умерли. Сейчас Италия третья страна в мире по количеству инфицированных, впереди только Китай и Южная Корея.

В Китае за это же время зафиксировали 507 новых больных и 70 смертей. Выздоровели 2659 человек.

Южная Корея за сутки насчитала 144 случая заражения. Двое корейцев умерли, четверо вылечились. Сообщается, что власти Южной Кореи за указанное время протестировали около 3 тысяч человек на наличие вируса.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией, с которой будет трудно справиться.

24 февраля из зараженной коронавирусом Италии в аэропорт "Борисполь" и "Киев" прилетело 4 самолета с 611 пассажирами на борту и 24 членами экипажа.

Кроме того, в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса.

Также первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии