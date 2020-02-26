ВОЗ передала реагенты для коронавируса, хватит для проверки 900 человек, - Скалецкая

Всемирная организация здравоохранения по состоянию на вторник, 25 февраля, передала Украине 30 наборов реагентов для проверки заболеваемости на коронавирус. Наборы содержат примерно 3 тыс реакций, чего хватит для исследования более 900 человек.

Об этом в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, правительство и Министерство здравоохранения принимают превентивные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых странах Европы, в частности - в Италии. На заседании оперативного штаба принято решение проверять тех, кто прибывает на территорию Украины из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания на коронавирус.

В списке стран: Китай, Южная Корея, Япония, Сингапур, Гонконг, Италия, Таиланд, США, Иран, Малайзия, Австралия, Германия, Вьетнам, ОАЭ, Франция, Великобритания, Канада, Филиппины, Индия, Кувейт, Российская Федерация, Испания, Оман, Непал, Камбоджа, Шри-Ланка, Финляндия, Швеция, Бельгия, Египет, Израиль, Ливан, Бахрейн, Афганистан, Ирак. При необходимости этот перечень будет расширен.

"Также мы имеем около 12 тыс мест в инфекционных стационарах, более тысячи врачей-инфекционистов и около 5 тыс медперсонала, а в украинских больницах находятся более 2 тыс. инфекционных боксов", - сообщила Скалецкая.

Министр заверила, что государство готово противостоять коронавирусу COVID-19, но каждый из граждан также может внести свой вклад.

"Соблюдайте правила санитарной гигиены. Следите за своим здоровьем, а в случае появления таких симптомов как повышение температуры, кашля и насморка обращайтесь к своему семейному врачу", - отметила руководитель Минздрава.