Разумков поссорился с Зеленским. Президент предложил уволиться, — СМИ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поссорился с президентом Владимиром Зеленским, в результате чего президент посоветовал главе ВР увольняться, если ему что-то не нравится. Об этом сообщает УП.



По информации УП, у спикера состоялся разговор с Зеленским о том, что Разумков не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов.

Спикер предпочитает меньше ассоциироваться с неприятными историями, в которые попадают "слуги", и хочет, чтобы более активную позицию по "зашкварам" занимала партия.

Президент, по данным собеседников УП, ответил довольно прозрачно: не нравится - освобождай место.

Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: что-то не нравится в работе Рады - поставьте на голосование предложение снять меня с должности.



Напомним, ранее в СМИ сообщили, что премьер-министра Гончарука могут "отставить" в ближайшие две недели. Сообщается, что Зеленский еще колеблется, что делать с Алексеем Гончаруком – оставлять на посту премьер-министра или менять.



Одним из кандидатов на пост премьера может стать олигарх Сергей Тигипко, встречу с которым подтвердил Зеленский.



Также в СМИ пишут, что Витренко был основным кандидатом на пост премьера, однако не стал им, поскольку настаивал на выплате себе большой премии в "Нефтегазе".