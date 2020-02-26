Мир не готов к распространению коронавируса, — ВОЗ

В то время как в Китае прошел пик распространения коронавируса, другие страны мира начинают впервые сталкиваться с последствиями распространения смертельного вируса от человека к человеку на своей территории. По словам главы международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд, мир оказался к этому не готов.

Об этом сообщает Business Insider.

"Общий вывод для мира — он просто не готов", — сказал он.

По словам Эйлворда, это быстро нарастающая эпидемия в разных точках мира.

"Нам приходится бороться очень быстро, чтобы предотвратить пандемию", — подчеркнул он.

Представитель ВОЗ добавил, что борьба с коронавирусом может вызвать трудности в тех странах, где нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае.

"Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа", — резюмировал Эйлворд.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только через неделю власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.

Как сообщали Українські Новини, быстрое распространение коронавируса может повлиять на проведение Евро-2020.

Тем временем в Алжире подтвердили первый случай коронавируса, а вскоре после этого заражение зафиксировали в Румынии.

Также на Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами.