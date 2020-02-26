Мир не готов к распространению коронавируса, — ВОЗ

В то время как в Китае прошел пик распространения коронавируса, другие страны мира начинают впервые сталкиваться с последствиями распространения смертельного вируса от человека к человеку на своей территории. По словам главы международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд, мир оказался к этому не готов. Об этом сообщает Business Insider. "Общий вывод для мира — он просто не готов", — сказал он. По словам Эйлворда, это быстро нарастающая эпидемия в разных точках мира. "Нам приходится бороться очень быстро, чтобы предотвратить пандемию", — подчеркнул он. Представитель ВОЗ добавил, что борьба с коронавирусом может вызвать трудности в тех странах, где нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае. "Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа", — резюмировал Эйлворд. Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только через неделю власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе. Как сообщали Українські Новини, быстрое распространение коронавируса может повлиять на проведение Евро-2020. Тем временем в Алжире подтвердили первый случай коронавируса, а вскоре после этого заражение зафиксировали в Румынии. Также на Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами.