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  • Мир не готов к распространению коронавируса, — ВОЗ
26 февраля 2020, среда, 11:31 52
Мир 2020-02-26T11:38:58+02:00
Українські Новини
Мир не готов к распространению коронавируса, — ВОЗ

Мир не готов к распространению коронавируса, — ВОЗ

Таня Войтюк
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Вспышка коронавируса, ВОЗ, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Медицинский персонал. Фото: Синьхуа
Коронавирус. Медицинский персонал. Фото: Синьхуа

В то время как в Китае прошел пик распространения коронавируса, другие страны мира начинают впервые сталкиваться с последствиями распространения смертельного вируса от человека к человеку на своей территории. По словам главы международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд, мир оказался к этому не готов.

Об этом сообщает Business Insider.

"Общий вывод для мира — он просто не готов", — сказал он.

По словам Эйлворда, это быстро нарастающая эпидемия в разных точках мира.

"Нам приходится бороться очень быстро, чтобы предотвратить пандемию", — подчеркнул он.

Представитель ВОЗ добавил, что борьба с коронавирусом может вызвать трудности в тех странах, где нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае.

"Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа", — резюмировал Эйлворд.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только через неделю власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.

Как сообщали Українські Новини, быстрое распространение коронавируса может повлиять на проведение Евро-2020.

Тем временем в Алжире подтвердили первый случай коронавируса, а вскоре после этого заражение зафиксировали в Румынии.

Также на Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами.

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