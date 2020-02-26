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26 февраля 2020, среда, 15:50 35
Недвижимость 2020-02-26T15:50:57+02:00
Українські Новини
ГАСИ могут ликвидировать

ГАСИ могут ликвидировать

Оксана Соболь
Ликвидация, Кабинет Министров, ГАСИ, Госархстройинспекция, Алексей Гончарук
ГАСИ Украины. Фото: dabi.gov.ua
ГАСИ Украины. Фото: dabi.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что вопрос ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции находится на финальной стадии рассмотрения.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українські Новини.

"Сейчас эта идея очень активно обсуждается... Мы на финальном этапе принятия этого решения. Вероятно, что это так и будет", - сказал Гончарук.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании правительства вопрос ликвидации Госархстройинспекции не рассматривался, поскольку пакет документов только готовится.

"Есть много разных вариантов. Можно создать другой орган", - сказал Гончарук в ответ на вопрос о том, кому будут переданы полномочия архитектурно-строительного контроля в случае ликвидации инспекции.

Ранее депутат Верховной Рады, представитель Кабмина в парламенте Елена Шуляк на своей странице в социальной сети Facebook заявила, что Госархстройинспекция будет ликвидирована в течении ближайших двух недель.

Как сообщали Українські Новини, в декабре прошлого года Кабмин назначил и.о председателя ГАСИ Елену Костенко.

Также в декабре был запущен электронный кабинет застройщика.

Ранее СМИ связали увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий с бывшим главой Офиса Президента Андреем Богданом и его другом-застройщиком Андреем Ваврышем.

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