Число жертв коронавируса стремительно растет. В США объявили чрезвычайное положение

По последним данным, в мире от осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19, умерли 2762 человек. В связи со стремительным распространением болезни мэр Сан-Франциско (США) Лондон Брид ввел чрезвычайное положение в городе.

Об этом сообщает The Hill.

Мэр отметил, что несмотря на то, что в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, необходимо "усилить готовность".

"Мы видим, что вирус распространяется в новых частях мира каждый день, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы защитить жителей Сан-Франциско от вреда", - цитирует его издание.

На данный момент в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 - пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус быстро распространяется по Европе. За сутки, 25 февраля, в числе стран оказались Хорватия, Австрия и Румыния. Помимо этого, быстрыми темпами вирус прогрессирует и в Испании. К списку городов с коронавирусом прибавился Мадрид, а общее число заразившихся в странге приблизилось к семи.