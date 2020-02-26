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26 февраля 2020, среда, 10:58 46
Кабмин 2020-02-26T10:58:31+02:00
Українські Новини
Гончарука могут "отставить" в ближайшие две недели: кто претендует на пост премьер-министра

Гончарука могут "отставить" в ближайшие две недели: кто претендует на пост премьер-министра

Надежда Комендантова
Алексей Гончарук, Премьер-министр, Отставка Гончарука
Гончарук. Фото: Кабмин
Гончарук. Фото: Кабмин

После того, как по состоянию на начало февраля, правительство Алексея Гончарука не выполнило почти половину заданий президента Владимира Зеленского, а в Верховной Раде не исключают отставку правительства, стало известно, что Президент Владимир Зеленский может назначить бизнесмена Сергея Тигипко на пост премьер-министра вместо Алексея Гончарука. 

Как сообщили источники издания "Украинская правда" во властных кругах, решение по Кабмину будет принято в ближайшие две недели.

Сообщается, что  Президент Владимир Зеленский еще колеблется, что делать с Алексеем Гончаруком – оставлять на посту премьер-министра или менять.

В окружении президента называют такие причины, почему Зеленский стал думать о его замене: слабая эффективность Кабмина и "социология", которая показывает падение доверия к правительству и лично к Гончарку.

По словам источников издания, Сергей Тигипко – не единственный кандидат на замену, он просто "засветился".

Говорят еще о Валерии Хорошковскои, но это "скорее он так хочет, чем реально является кандидатом".

Между тем, в парламенте есть голоса за отставку Гончарука – он лишь должен написать сам заявление, потому что у него годовой иммунитет до 29 августа.

А вот на назначение премьером, например, Тигипко голосов может не хватить.

Очевидно, президенту еще предстоит убедить депутатов поддержать новую кандидатуру на премьера.

Как сообщали Українськi Новини,  по результатам соцопроса, только 6% украинцев поддерживают деятельность Гончарука и Кабмина. А двое из трех граждан Украины не доверяют правительству Гончарука. 38,5% опрошенных стали хуже относиться к Гончаруку из-за аудиозаписи совещания с его участием.

Тем временем, Зеленский пообещал оставить Кабмин без зарплат, если не погасят долг по зарплатам шахтеров

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