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26 февраля 2020, среда, 10:00 131
Европа 2020-02-26T10:00:52+02:00
Українські Новини
В Швейцарии зарегистрировали первый случай коронавируса

В Швейцарии зарегистрировали первый случай коронавируса

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Европе, Эпидемия коронавируса, Швейцария
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn
Снимок коронавируса. Фото: chinacdc.cn

В то рвемя, как в США объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса, Швейцария сообщила о первом случае вируса COVID-19 в кантоне Тичино на юге страны, граничащем с Италией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

Федеральное управление здравоохранения сообщило, что мужчина в возрасте около 70 лет заразился неподалеку от Милана во время мероприятия 15 февраля. Первые симптомы появились у него через два дня.

С тех пор пенсионер находился со своей семьей. Сейчас он находится в изоляции в клинике в Лугано, кантон Тичино, и, по информации врачей, чувствует себя хорошо.

Те, кто был в контакте с ним, будут проверены и помещены в карантин для контроля их состояния в течение следующих 14 дней.

На данный момент в Швейцарии было проверено около 300 возможных случаев Covid-19, но до вчерашнего дня подтвержденных случаев не было.

Как сообщали Українські Новини, коронавирус быстро распространяется по Европе. За сутки, 25 февраля, в числе стран оказались Хорватия, Австрия и Румыния.

В Италии за минувшие сутки заболело почти сто человек.

Помимо этого, быстрыми темпами вирус прогрессирует и в Испании. К списку городов с коронавирусом прибавился Мадрид, а общее число заразившихся в странге приблизилось к семи.

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