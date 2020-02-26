Суд подтвердил передачу экс-главного архитектора Киева Целовальника на поруки депутатов Рады

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила передачу бывшего главного архитектора Киева Сергея Целовальника, подозреваемого в нанесении 9,3 млн гривен ущерба территориальной общине столицы, на поруки депутатов Верховной Рады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини. Апелляционная палата рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Антикоррупционного суда от 6 февраля, которой Целовальнику избрана мера пресечения в виде личного поручительства. По результатам судебного рассмотрения коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы прокурора и оставила в силе вышеуказанное постановление Антикоррупционного суда. Данное решение вступило в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит. Как сообщали Українськi Новини, 6 февраля суд отказался арестовать экс-главного архитектора Киева Целовальника и отпустил на поруки депутатов Рады.