подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 февраля 2020, среда, 10:54 40
Общество 2020-02-26T10:55:24+02:00
Українські Новини
В Минздраве показали украинцам мультики, как не заразиться коронавирусом

В Минздраве показали украинцам мультики, как не заразиться коронавирусом

Валерия Драгомирова
Минздрав, Мультик, Коронавирус, коронавирус в Украине

Минздрав опубликовал два мультфильма, в которых рассказывают о коронавирусе Covid-19 и как от него защититься. Мультфильмы появились на официальном канале Министерства здравоохранения Украины в YouTube.


В опубликованных видео жителям и гостям Украины советуют избегать людей с температурой и кашлем, пользоваться медицинскими масками и соблюдать личную гигиену.

Минздрав также рекомендует не контактировать с продуктами животного происхождения, домашними или дикими животными, чтобы не заразиться коронавирусом от них. Если же этого избежать невозможно - то необходимо мыть руки и термически обрабатывать мясо при его приготовлении.

Отмечается, что если украинцы почувствовали повышенную температуру и страдают приступами кашля - необходимо обратиться за помощью к медикам, так как эти признаки могут указывать на заболевание смертельным коронавирусом.





Ранее Українські Новини писали, как передается коронавирус и как его не перепутать с гриппом. А также, как защитить себя от коронавируса

Тем временем в США готовят вакцину от коронавируса к испытаниям на людях. 

Больше новостей о: Минздрав Мультик Коронавирус коронавирус в Украине

В Италии за сутки заболело почти сто человек: данные коронавируса на 26 февраля
Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма
Новости
Суд подтвердил передачу экс-главного архитектора Киева Целовальника на поруки депутатов Рады 11:29
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос 11:26
Субвенции из госбюджета крайне недостаточно на ремонт и строительство дорог местного значения, - Колыхаев 11:25
Зарплата гендиректора "Укргидроэнерго" составляет 782 тыс. гривен, Минэкоэнерго недовольно 11:22
Аэропорт "Херсон" усилил меры безопасности из-за коронавируса 11:14
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Пенсии в марте проиндексируют не всем: каким категориям не светит надбавка 05:30
больше новостей
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Агитационные материалы против Юлии Светличной Фото: Facebook
"Слуги народа" платили по 500 гривен за "черную" агитация против Юлии Светличной, – активист 14:45 Видео
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, – СМИ 13:47 Документ
больше новостей
Сегодня Гончарук проведет закрытое заседание Кабмина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok