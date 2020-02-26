В Минздраве показали украинцам мультики, как не заразиться коронавирусом

Минздрав опубликовал два мультфильма, в которых рассказывают о коронавирусе Covid-19 и как от него защититься. Мультфильмы появились на официальном канале Министерства здравоохранения Украины в YouTube.



В опубликованных видео жителям и гостям Украины советуют избегать людей с температурой и кашлем, пользоваться медицинскими масками и соблюдать личную гигиену.

Минздрав также рекомендует не контактировать с продуктами животного происхождения, домашними или дикими животными, чтобы не заразиться коронавирусом от них. Если же этого избежать невозможно - то необходимо мыть руки и термически обрабатывать мясо при его приготовлении.



Отмечается, что если украинцы почувствовали повышенную температуру и страдают приступами кашля - необходимо обратиться за помощью к медикам, так как эти признаки могут указывать на заболевание смертельным коронавирусом.











Ранее Українські Новини писали, как передается коронавирус и как его не перепутать с гриппом. А также, как защитить себя от коронавируса.



Тем временем в США готовят вакцину от коронавируса к испытаниям на людях.