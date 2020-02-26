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26 февраля 2020, среда, 16:58 25
Силовые структуры 2020-02-26T16:58:28+02:00
Українські Новини
Подозреваемого в организации серии разбойных нападений на детей и стариков отпустили под домашний арест

Подозреваемого в организации серии разбойных нападений на детей и стариков отпустили под домашний арест

Ольга Фандорина
Домашний арест, Суд, Киевская область, разбойное нападение

Подозреваемого в организации серии разбойных нападений в Киевской области отпустили под домашний арест. Об этом сообщила киевская областная полиция. 

В этом уголовном производстве фигурирует группа лиц, которая обоснованно подозревается в совершении пяти разбойных нападений на жилища граждан. 

"Во время них потерпевшие, среди которых были дети и пожилые люди, потерпели физическое насилие и угрозы убийства", – подчеркнули в полиции.

В январе 2020 правоохранители задержали вооруженную банду нападавших. Среди них был судимый за разбойные нападения и бандитизм. Всем злоумышленникам суд избрал меры пресечения в виде арест без права на залог, однако судья одного из столичных судов изменил меры пресечения.

Организатору банды назначили домашний арест, двоим другим подозреваемым можно внести залог, сумма которого в 10 раз меньше от награбленного.

По мнению правоохранителей, такое решение ставит под угрозу жизнь и здоровье пострадавших и свидетелей в производстве, а также дает возможность свободно на них влиять. 

Напомним, что в Запорожье отец и два сына организовали ОПГ, которая совершила 20 тяжких преступлений.

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