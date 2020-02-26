Во Львовской области из-за коронавируса отменят все масштабные мероприятия

Отмечается, что в среду, 26 февраля, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во Львовской областной администрации рекомендовала не проводить массовые мероприятия на территории региона в ближайшее время.

Представитель львовских властей также рассказал о мерах безопасности на международных пунктах пропуска в области.

"Сегодня мы получили приказ от министерства обеспечить присутствие карет скорой помощи на пунктах пропуска в Шегини, Рава-Русской, Краковце. Машины уже поехали с соответствующими средствами защиты. В аэропорту также есть автомобиль экстренной медицинской помощи, при необходимости будет забирать пациентов в инфекционную больницу. Больница готова к принятию пациентов, а санаторий "Немиров" будет высвобождаться от сегодняшнего дня ", - рассказал Васько.

Также отмечается, что Львовская область уже выделила 25 млн грн на профилактику и реагирования на случаи заражения коронавирусом, а во Львове в публичных местах установили антисептики для рук.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса могут перенести Евровидение-2020.

Кроме того, никто из пассажиров в "Борисполе" и "Жулянах" не отказался от измерения температуры.