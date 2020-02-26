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26 февраля 2020, среда, 16:17 156
Общество 2020-02-26T16:17:14+02:00
Українські Новини
Во Львовской области из-за коронавируса отменят все масштабные мероприятия

Во Львовской области из-за коронавируса отменят все масштабные мероприятия

Елизавета Кесельман
Львов, Львовская область, Коронавирус, Паника из-за коронавируса, коронавирус в Украине
Фото: Львовский областной совет
Фото: Львовский областной совет

Из-за массового распространения коронавируса по всему миру, жители многих стран начали в панике опустошать полки магазинов, а власти усилили контроль пропуска в страны. Несмотря на то, что в Украине нет коронавируса, во Львовской области власти отменили все массовые мероприятия из-за угрозы распространения эпидемии смертельного коронавируса COVID-19. Об этом заявил Андрей Васько, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации, передает издание "Варианты".

Отмечается, что в среду, 26 февраля, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во Львовской областной администрации рекомендовала не проводить массовые мероприятия на территории региона в ближайшее время.

Представитель львовских властей также рассказал о мерах безопасности на международных пунктах пропуска в области.

"Сегодня мы получили приказ от министерства обеспечить присутствие карет скорой помощи на пунктах пропуска в Шегини, Рава-Русской, Краковце. Машины уже поехали с соответствующими средствами защиты. В аэропорту также есть автомобиль экстренной медицинской помощи, при необходимости будет забирать пациентов в инфекционную больницу. Больница готова к принятию пациентов, а санаторий "Немиров" будет высвобождаться от сегодняшнего дня ", - рассказал Васько.

Также отмечается, что Львовская область уже выделила 25 млн грн на профилактику и реагирования на случаи заражения коронавирусом, а во Львове в публичных местах установили антисептики для рук.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса могут перенести Евровидение-2020.

Кроме того, никто из пассажиров в "Борисполе" и "Жулянах" не отказался от измерения температуры.

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Во Львовской области из-за коронавируса отменят все масштабные мероприятия
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