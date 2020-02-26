Во Львовской области из-за коронавируса отменят все масштабные мероприятия

Из-за массового распространения коронавируса по всему миру, жители многих стран начали в панике опустошать полки магазинов, а власти усилили контроль пропуска в страны. Несмотря на то, что в Украине нет коронавируса, во Львовской области власти отменили все массовые мероприятия из-за угрозы распространения эпидемии смертельного коронавируса COVID-19. Об этом заявил Андрей Васько, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации, передает издание "Варианты". Отмечается, что в среду, 26 февраля, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во Львовской областной администрации рекомендовала не проводить массовые мероприятия на территории региона в ближайшее время. Представитель львовских властей также рассказал о мерах безопасности на международных пунктах пропуска в области. "Сегодня мы получили приказ от министерства обеспечить присутствие карет скорой помощи на пунктах пропуска в Шегини, Рава-Русской, Краковце. Машины уже поехали с соответствующими средствами защиты. В аэропорту также есть автомобиль экстренной медицинской помощи, при необходимости будет забирать пациентов в инфекционную больницу. Больница готова к принятию пациентов, а санаторий "Немиров" будет высвобождаться от сегодняшнего дня ", - рассказал Васько. Также отмечается, что Львовская область уже выделила 25 млн грн на профилактику и реагирования на случаи заражения коронавирусом, а во Львове в публичных местах установили антисептики для рук. Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса могут перенести Евровидение-2020. Кроме того, никто из пассажиров в "Борисполе" и "Жулянах" не отказался от измерения температуры.