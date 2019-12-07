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07 декабря 2019, суббота, 06:00 139
Кабмин 2019-12-07T07:45:02+02:00
Українські Новини
Кабмину Гончарука исполнилось 100 дней

Кабмину Гончарука исполнилось 100 дней

Елизавета Кесельман
Кабмин, Гончарук, Вадим Пристайко , Дубилет, Рябошапка, Бабак, Криклий, Верховная Рада
100 дней с момента назначения министров Украины.Фото:Twitter/ @Kabmin_UA
100 дней с момента назначения министров Украины.Фото:Twitter/ @Kabmin_UA

После того, как Президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду 9 созыва, 21 июля по всей территории Украины прошли внеочередные выборы в парламент, которые в дальнейшем сформировали новый состав Кабинета Министров Украины, назначение которого состоялось 29 августа.

В частности, сегодня исполняется 100 дней (29 августа) с момента назначения Верховной Радой премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

  • Гончаруку 35 лет. 28 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента.
  • 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность заместителя руководителя Офиса Президента.
  • До этого Гончарук был главой финансируемого Европейским Союзом экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO).
  • Ранее он был президентом общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам", заместителем генерального директора Первой украинской индустриально-инвестиционной компании, управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, главой юридического отдела инвестиционной компании Prior-Invest.
  • Кроме того, Гончарук был советником бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко (в правительстве Арсения Яценюка) и первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива (в правительстве Владимира Гройсмана).

Также, 29 августа Верховная Рада назначила следующих чиновников:

Вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу

  • Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах, в 2003 окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.
  • С 2003 по 2012 занимал должности в Министерстве иностранных дел, позже он вернулся в МИД по приглашению министра Павла Климкина.
  • 9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы.

Вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации бывшего советника Президента Владимира Зеленского Михаила Федорова

  • Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильков, Запорожская область, ранее он был IT-предпринимателем и основателем диджитал-агентства.
  • В ходе избирательной кампании на должность Президента был руководителем диджитал-направления в штабе Зеленского.

Министром Кабинета Министров Украины экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета, который является сыном экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. Он также является соучредителем виртуального банка Monobank.

  • Дмитрий Дубилет родился 8 октября 1985 года в Днепре.
  • в 2000 году - учился в школе Roycemore (Иллинойс, США).
  • В 2006 году Дубилет получил степень бакалавра на факультете международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.
  • В 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу.

Министром экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова

  • Милованов родился 15 марта 1975 года в Киеве.
  • Он закончил киевскую физико-математическую №145, Киевский политехнический институт и Киево-Молилянскую академию.
  • В 1999 году Милованов получил степень министра экономики в Киевской школе экономики, а в 2004 получил степень PhD(ученая степень доктор философии - соответсвует степени кандидат наук в странах бывшего СССР).
  • Преподавал в Пенсельванском университете Бонна, Университете штата Пенсильвания, а также в Университете Питтсбурга.
  • 7 июля 2016 года был назначен членом Совета Национального банка Украины, а в октябре 2016 года - заместителем председателя Совета НБУ.

Министром социальной политики Юлию Соколовскую

  • 34-летняя Юлия Соколовская является советником в Министерстве финансов Украины.
  • Ранее она была директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли.
  • Также работала руководителем направления поддержки реформы здравоохранения в агентстве USAID.

Министром обороны Андрея Загороднюка

  • Загороднюк был советником Президента Владимира Зеленского, позже - членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Он руководит компанией "Дискавери Буровое оборудование".
  • В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.

Министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко

  • Пристайко 49 лет. 22 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента.
  • 25 июня, послереорганизации Администрации – переведен на должность замруководителя Офиса Президента. 
  • С июля 2017 года, он был главой миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).
  • Ранее, с декабря 2014 года, Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.
  • Кроме того, в 2009-2014 годах он работал заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и послом Украины в Канаде, а в 2000-2001 годах - консулом генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

Министром энергетики и защиты окружающей среды депутата, члена партии "Слуга Народа" Алексея Оржеля

  • Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве,проживает в Киеве.
  • Высшее образование получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт".
  • С 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
  • Оржель прошел в Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.
  • В настоящее время Оржель - глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководитель сектора "Энергетика" офиса эффективного регулирования (BRDO).

Министром по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды

  • Коляда до этого занимала должность замминистра по делам ветеранов.
  • Ранее она 2,5 года возглавляла пресс-службы Минобороны, а также работала в благотворительном фонде "Информационно-ресурсный центр".

Генеральным прокурором Руслана Рябошапку 

  • 29 августа Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором.
  • Другим указом Зеленский уволил его с должности заместителя главы Офиса Президента.
  • Еще одним указом президент уволил генпрокурора Юрия Луценко.

Министром инфраструктуры депутата от партии "Слуга Народа" Владислава Криклия

  • Криклий родился 23 ноября 1986 года в Киеве.
  • Высшее образование получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
  • С 2014 по 2015 год занимал должность советника министра внутренних дел по вопросам внедрения информационных технологий.
  • В 2015 году был начальником департамента Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) МВД, а с ноября 2015 - главой Главного сервисного центра МВД.
  • Криклий прошел в Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.

Председателем парламента Дмитрия Разумкова

  • 35-летний Разумков был назначен председателем группы по подготовке 1-й сессии Рады. Парламентарий был избран по списку партии "Слуга Народа" (№1 в списке).

Министром развития общин и территорий Алену Бабак

  • Бабак была депутатом Верховной Ради 8-го созыва (фракция "Объединение "Самопомощь"). Она занимала должность заместителя председателя комитета Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства.
  • С 2004 года - член правления и соосновательница всеукраинской благотворительной организации "Институт местного развития".
  • С 1998 года занималась предпринимательством. Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности учитель английского и французского языков и Old Dominion University (штат Вирджиния, США), получила степень МВА по специальности "финансы".

Министром юстиции депутата Рады от фракции "Слуга народа" Дениса Малюськи

  • 37-летний Малюська родился в Дунаевцах Хмельницкой области.
  • Председатель правления Офиса эффективного регулирования Группы Всемирного банка (BRDO/World Bank Group), юрист, специализирующийся на направлениях регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства.
  • Избран в Раду по списку партии "Слуга народа" (№ 21), беспартийный, проживает в Киеве.

Министром науки и образования депутата от фракции "Слуга народа" Анну Новосад

  • Новосад родилась 28 июля 1990 года.
  • Училась в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".
  • В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.
  • В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.
  • В Минобразования работает с 2014 года.
  • Занимала должность советника министра, руководителя управления международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.
  • С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции при министерстве.

Министром здравоохранения Зоряну Скалецкую

  • Скалецкая закончила Киево-Могилянскую академию в 2001 году по специальности право.
  • в 2007 она получила степень доктора права в Университете Марии Склодовской-Кюри (Польша).
  • Ранее она работала председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации.
  • Также Скалецкая была аналитиком в отрасли фармацевтического права, консультантом международных организаций, а также выступала соавтором законопроектов.

Министром культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского

  • Бородянский является украинским медиа-деятелем. Он занимал должность председателя правления телеканала "СТБ" и директора медиагруппы StarLightMedia до 2018 года.
  • Родился 15 января 1974 года.
  • С 2000 года он был руководителем отдела по управлению медиа-активами в "Альфа-банке", где отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и "Московский комсомолец в Украине".
  • С 1998 года работал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине".
  • Также в 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета.

Как сообщали Українські Новини, ранее Гончарук заявил о том, что с 2020 года за неэффективность работы, чиновники будут увольняться со своих должностей. 

Кроме того, Кабмин заявил о том, что в скором времени украинцы смогут коммуницировать с госорганами через обычные мессенджеры.

Больше новостей о: Кабмин Гончарук Вадим Пристайко Дубилет Рябошапка Бабак Криклий Верховная Рада

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