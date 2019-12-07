Кабмину Гончарука исполнилось 100 дней

После того, как Президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду 9 созыва, 21 июля по всей территории Украины прошли внеочередные выборы в парламент, которые в дальнейшем сформировали новый состав Кабинета Министров Украины, назначение которого состоялось 29 августа.

В частности, сегодня исполняется 100 дней (29 августа) с момента назначения Верховной Радой премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

Гончаруку 35 лет. 28 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента.

25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность заместителя руководителя Офиса Президента.

До этого Гончарук был главой финансируемого Европейским Союзом экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Ранее он был президентом общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам", заместителем генерального директора Первой украинской индустриально-инвестиционной компании, управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, главой юридического отдела инвестиционной компании Prior-Invest.

Кроме того, Гончарук был советником бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко (в правительстве Арсения Яценюка) и первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива (в правительстве Владимира Гройсмана).

Также, 29 августа Верховная Рада назначила следующих чиновников:

Вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу

Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах, в 2003 окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

С 2003 по 2012 занимал должности в Министерстве иностранных дел, позже он вернулся в МИД по приглашению министра Павла Климкина.

9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы.

Вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации бывшего советника Президента Владимира Зеленского Михаила Федорова

Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильков, Запорожская область, ранее он был IT-предпринимателем и основателем диджитал-агентства.

В ходе избирательной кампании на должность Президента был руководителем диджитал-направления в штабе Зеленского.

Министром Кабинета Министров Украины экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета, который является сыном экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета. Он также является соучредителем виртуального банка Monobank.

Дмитрий Дубилет родился 8 октября 1985 года в Днепре.

в 2000 году - учился в школе Roycemore (Иллинойс, США).

В 2006 году Дубилет получил степень бакалавра на факультете международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

В 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу.

Министром экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова

Милованов родился 15 марта 1975 года в Киеве.

Он закончил киевскую физико-математическую №145, Киевский политехнический институт и Киево-Молилянскую академию.

В 1999 году Милованов получил степень министра экономики в Киевской школе экономики, а в 2004 получил степень PhD(ученая степень доктор философии - соответсвует степени кандидат наук в странах бывшего СССР).

Преподавал в Пенсельванском университете Бонна, Университете штата Пенсильвания, а также в Университете Питтсбурга.

7 июля 2016 года был назначен членом Совета Национального банка Украины, а в октябре 2016 года - заместителем председателя Совета НБУ.

Министром социальной политики Юлию Соколовскую

34-летняя Юлия Соколовская является советником в Министерстве финансов Украины.

Ранее она была директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли.

Также работала руководителем направления поддержки реформы здравоохранения в агентстве USAID.

Министром обороны Андрея Загороднюка

Загороднюк был советником Президента Владимира Зеленского, позже - членом наблюдательного совета "Укроборонпрома". Он руководит компанией "Дискавери Буровое оборудование".

В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.

Министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко

Пристайко 49 лет. 22 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента.

25 июня, послереорганизации Администрации – переведен на должность замруководителя Офиса Президента.

С июля 2017 года, он был главой миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ранее, с декабря 2014 года, Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.

Кроме того, в 2009-2014 годах он работал заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и послом Украины в Канаде, а в 2000-2001 годах - консулом генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

Министром энергетики и защиты окружающей среды депутата, члена партии "Слуга Народа" Алексея Оржеля

Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве,проживает в Киеве.

Высшее образование получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт".

С 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Оржель прошел в Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.

В настоящее время Оржель - глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководитель сектора "Энергетика" офиса эффективного регулирования (BRDO).

Министром по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды

Коляда до этого занимала должность замминистра по делам ветеранов.

Ранее она 2,5 года возглавляла пресс-службы Минобороны, а также работала в благотворительном фонде "Информационно-ресурсный центр".

Генеральным прокурором Руслана Рябошапку

29 августа Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором.

Другим указом Зеленский уволил его с должности заместителя главы Офиса Президента.

Еще одним указом президент уволил генпрокурора Юрия Луценко.

Министром инфраструктуры депутата от партии "Слуга Народа" Владислава Криклия

Криклий родился 23 ноября 1986 года в Киеве.

Высшее образование получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

С 2014 по 2015 год занимал должность советника министра внутренних дел по вопросам внедрения информационных технологий.

В 2015 году был начальником департамента Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) МВД, а с ноября 2015 - главой Главного сервисного центра МВД.

Криклий прошел в Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.

Председателем парламента Дмитрия Разумкова

35-летний Разумков был назначен председателем группы по подготовке 1-й сессии Рады. Парламентарий был избран по списку партии "Слуга Народа" (№1 в списке).

Министром развития общин и территорий Алену Бабак

Бабак была депутатом Верховной Ради 8-го созыва (фракция "Объединение "Самопомощь"). Она занимала должность заместителя председателя комитета Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2004 года - член правления и соосновательница всеукраинской благотворительной организации "Институт местного развития".

С 1998 года занималась предпринимательством. Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности учитель английского и французского языков и Old Dominion University (штат Вирджиния, США), получила степень МВА по специальности "финансы".

Министром юстиции депутата Рады от фракции "Слуга народа" Дениса Малюськи

37-летний Малюська родился в Дунаевцах Хмельницкой области.

Председатель правления Офиса эффективного регулирования Группы Всемирного банка (BRDO/World Bank Group), юрист, специализирующийся на направлениях регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства.

Избран в Раду по списку партии "Слуга народа" (№ 21), беспартийный, проживает в Киеве.

Министром науки и образования депутата от фракции "Слуга народа" Анну Новосад

Новосад родилась 28 июля 1990 года.

Училась в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.

В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.

В Минобразования работает с 2014 года.

Занимала должность советника министра, руководителя управления международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции при министерстве.

Министром здравоохранения Зоряну Скалецкую

Скалецкая закончила Киево-Могилянскую академию в 2001 году по специальности право.

в 2007 она получила степень доктора права в Университете Марии Склодовской-Кюри (Польша).

Ранее она работала председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации.

Также Скалецкая была аналитиком в отрасли фармацевтического права, консультантом международных организаций, а также выступала соавтором законопроектов.

Министром культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского

Бородянский является украинским медиа-деятелем. Он занимал должность председателя правления телеканала "СТБ" и директора медиагруппы StarLightMedia до 2018 года.

Родился 15 января 1974 года.

С 2000 года он был руководителем отдела по управлению медиа-активами в "Альфа-банке", где отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и "Московский комсомолец в Украине".

С 1998 года работал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине".

Также в 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета.

Как сообщали Українські Новини, ранее Гончарук заявил о том, что с 2020 года за неэффективность работы, чиновники будут увольняться со своих должностей.

Кроме того, Кабмин заявил о том, что в скором времени украинцы смогут коммуницировать с госорганами через обычные мессенджеры.