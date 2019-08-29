Медиа-деятель Бородянский назначен новым министром культуры, молодежи и спорта

Верховная Рада назначила министром культуры, молодежи и спорта советника Президента Владимира Зеленского по гуманитарным вопросам Владимира Бородянского.\r\nЗа соответствующее решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nБородянский является украинским медиа-деятелем.\r\nОн занимал должность председателя правления телеканала "СТБ" и директора медиагруппы StarLightMedia до 2018 года.\r\nРодился 15 января 1974 года.\r\nС 2000 года он был руководителем отдела по управлению медиа-активами в "Альфа-банке", где отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и "Московский комсомолец в Украине".\r\nС 1998 года работал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине".\r\nТакже в 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета.\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг Рада назначила премьер-министром Алексея Гончарука и новый состав Кабинета Министров.