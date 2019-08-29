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29 августа 2019, четверг, 23:09 19
Политика 2019-08-29T23:13:00+03:00
Українські Новини
Медиа-деятель Бородянский назначен новым министром культуры, молодежи и спорта

Медиа-деятель Бородянский назначен новым министром культуры, молодежи и спорта

Владимир Бородянский Фото: facebook.com/borodyanskiy
Владимир Бородянский Фото: facebook.com/borodyanskiy

Верховная Рада назначила министром культуры, молодежи и спорта советника Президента Владимира Зеленского по гуманитарным вопросам Владимира Бородянского.

За соответствующее решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Бородянский является украинским медиа-деятелем.

Он занимал должность председателя правления телеканала "СТБ" и директора медиагруппы StarLightMedia до 2018 года.

Родился 15 января 1974 года.

С 2000 года он был руководителем отдела по управлению медиа-активами в "Альфа-банке", где отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио" и "Московский комсомолец в Украине".

С 1998 года работал коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине".

Также в 1997 году окончил финансово-экономический факультет по специальности "Финансы и кредит" Киевского национального экономического университета.

Как сообщали Українські Новини, в четверг Рада назначила премьер-министром Алексея Гончарука и новый состав Кабинета Министров.

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