Новосад возглавила министерство науки и образования

Верховная Рада назначила министром науки и образования депутата от фракции "Слуга народа" Анну Новосад.

За соответствующее решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Новосад родилась 28 июля 1990 года, училась в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды.

Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.

В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.

В Минобразования работает с 2014 года.

Занимала должность советника министра, руководителя управления международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции при министерстве.

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