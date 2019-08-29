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29 августа 2019, четверг, 22:54 141
Кабмин 2019-08-29T22:58:39+03:00
Українські Новини
Новосад возглавила министерство науки и образования

Новосад возглавила министерство науки и образования

Анна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad
Анна Новосад. Фото: facebook.com/anja.novosad

Верховная Рада назначила министром науки и образования депутата от фракции "Слуга народа" Анну Новосад.

За соответствующее решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Новосад родилась 28 июля 1990 года, училась в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды.

Является стипендиатом Фонда Открытого Общества.

В течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.

В Минобразования работает с 2014 года.

Занимала должность советника министра, руководителя управления международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

С декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции при министерстве.

Как сообщали Українські Новини, Лилия Гриневич предлагала выделить 25 млрд гривен в 2020 для повышения зарплат учителям.

29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

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