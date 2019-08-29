Новосад возглавила министерство науки и образования

Верховная Рада назначила министром науки и образования депутата от фракции "Слуга народа" Анну Новосад.\r\nЗа соответствующее решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nНовосад родилась 28 июля 1990 года, училась в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".\r\nВ 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды.\r\nЯвляется стипендиатом Фонда Открытого Общества.\r\nВ течение 2012-2013 годов стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, участник украинско-канадской парламентской программы.\r\nВ Минобразования работает с 2014 года.\r\nЗанимала должность советника министра, руководителя управления международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.\r\nС декабря 2017 года – генеральный директор директората стратегического планирования и европейской интеграции при министерстве.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Лилия Гриневич предлагала выделить 25 млрд гривен в 2020 для повышения зарплат учителям.\r\n29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.