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22 августа 2019, четверг, 12:27 150
Политика 2019-08-22T15:30:04+03:00
Українські Новини
Разумков не исключает назначения нового состава Кабмина 29 августа

Разумков не исключает назначения нового состава Кабмина 29 августа

Дмитрий Разумков. Фото: informator.news
Дмитрий Разумков. Фото: informator.news

Лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков не исключает назначения нового состава Кабинета Министров в день открытия первой сессии 9-го созыва Верховной Рады, 29 августа.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Я пока не проговаривал этот вопрос с коллегами, но я не исключаю (назначения нового состава Кабмина 29 августа)", - сказал Разумков.

Лидер партии отметил, что повестка дня первого заседания Рады нового созыва еще не обсуждалась на заседании группы по подготовке первой сессии.

Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады.

Также избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует сохранение одного действующего министра в новом составе Кабинета министров.

Кроме того, партия "Слуга народа" выдвинет кандидатуру своего лидера Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады, а представителя Президента Владимира Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука - на должность первого заместителя председателя Рады.

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