Разумков не исключает назначения нового состава Кабмина 29 августа

Лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков не исключает назначения нового состава Кабинета Министров в день открытия первой сессии 9-го созыва Верховной Рады, 29 августа.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.



"Я пока не проговаривал этот вопрос с коллегами, но я не исключаю (назначения нового состава Кабмина 29 августа)", - сказал Разумков.



Лидер партии отметил, что повестка дня первого заседания Рады нового созыва еще не обсуждалась на заседании группы по подготовке первой сессии.





Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" прогнозируют оглашение кандидатуры премьера 29 августа, когда состоится первое заседание новой Верховной Рады.

Также избранный депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия (№4 в списке) прогнозирует сохранение одного действующего министра в новом составе Кабинета министров.



Кроме того, партия "Слуга народа" выдвинет кандидатуру своего лидера Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады, а представителя Президента Владимира Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука - на должность первого заместителя председателя Рады.