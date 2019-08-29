Министерство ВОТ и по делам ветеранов возглавила Коляда (Гаврилюк)

Верховная Рада назначила Оксану Коляду (Гаврилюк) министром по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц.\r\nЗа назначение нового состава Кабинета Министров в том числе назначение Коляды, проголосовал 281 депутат при 226 минимально необходимых, передают Українськi Новини.\r\nКоляда до этого занимала должность замминистра по делам ветеранов.\r\nРанее она 2,5 года возглавляла пресс-службы Минобороны, а также работала в благотворительном фонде "Информационно-ресурсный центр".\r\nКак сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" была намерена ликвидировать комитет Верховной Рады по делам ветеранов.\r\nПосле чего Зеленский выступил против ликвидации министерства по делам ветеранов и просит ветеранов предложить кандидатуру министра.\r\nРанее Кабмин ликвидировал Госслужбу ветеранов и участников АТО и создал Госслужбу ветеранов.