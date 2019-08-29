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29 августа 2019, четверг, 22:31 150
Политика 2019-08-29T23:15:02+03:00
Українські Новини
Министерство ВОТ и по делам ветеранов возглавила Коляда (Гаврилюк)

Министерство ВОТ и по делам ветеранов возглавила Коляда (Гаврилюк)

Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда
Оксана Коляда (Гаврилюк). Фото: facebook.com/Оксана Коляда

Верховная Рада назначила Оксану Коляду (Гаврилюк) министром по вопросам временно оккупированных территорий и по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

За назначение нового состава Кабинета Министров в том числе назначение Коляды, проголосовал 281 депутат при 226 минимально необходимых, передают Українськi Новини.

Коляда до этого занимала должность замминистра по делам ветеранов.

Ранее она 2,5 года возглавляла пресс-службы Минобороны, а также работала в благотворительном фонде "Информационно-ресурсный центр".

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" была намерена ликвидировать комитет Верховной Рады по делам ветеранов.

После чего  Зеленский выступил против ликвидации министерства по делам ветеранов и просит ветеранов предложить кандидатуру министра.

Ранее Кабмин ликвидировал Госслужбу ветеранов и участников АТО и создал Госслужбу ветеранов.

Больше новостей о: Министерство по делам ветеранов Рада 9 созыва Оксана Коляда (Гаврилюк)

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