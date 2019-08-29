Рада назначила министром обороны Загороднюка

Верховная Рада назначила Андрея Загороднюка министром обороны.\r\nЗа принятие проекта постановления №1023 проголосовали 314 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nЗагороднюк был советником Президента Владимира Зеленского, позже - членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".\r\nОн руководит компанией "Дискавери Буровое оборудование".\r\nВ 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 6 июня Рада отказалась уволить Полторака.\r\n20 мая Полторак написал заявление об отставке.\r\n29 августа Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия.\r\nМинистр иностранных дел и министр обороны назначаются Радой по представлению Президента.\r\nВчетверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.\r\nВерховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.