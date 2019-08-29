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29 августа 2019, четверг, 18:54 28
Кабмин 2019-08-29T19:13:06+03:00
Українські Новини
Рада назначила министром обороны Загороднюка

Рада назначила министром обороны Загороднюка

Андрей Загороднюк. Фото: facebook.com/andrew.zagorodnyuk
Андрей Загороднюк. Фото: facebook.com/andrew.zagorodnyuk

Верховная Рада назначила Андрея Загороднюка министром обороны.

За принятие проекта постановления №1023 проголосовали 314 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Загороднюк был советником Президента Владимира Зеленского, позже - членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Он руководит компанией "Дискавери Буровое оборудование".

В 2015-2017 годах Загороднюк возглавлял Проектный офис реформ при Министерстве обороны.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июня Рада отказалась уволить Полторака.

20 мая Полторак написал заявление об отставке.

29 августа Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия.

Министр иностранных дел и министр обороны назначаются Радой по представлению Президента.

Вчетверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

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