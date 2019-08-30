Вице-премьером по евроинтеграции назначен представитель Украины в Совете Европы Кулеба

Верховная Рада назначила вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу.\r\nЗа соответствующее решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nКулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах, в 2003 окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.\r\nС 2003 по 2012 занимал должности в Министерстве иностранных дел, позже он вернулся в МИД по приглашению министра Павла Климкина.\r\n9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы.\r\nКак сообщали Українські Новини, в июне Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.\r\nв апреле 2016 года Петр Порошенко назначил посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу постоянным представителем Украины при Совете Европы.\r\nТем временем Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.