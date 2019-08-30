подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
30 августа 2019, пятница, 01:32 29
Кабмин 2019-08-30T03:30:02+03:00
Українські Новини
Вице-премьером по евроинтеграции назначен представитель Украины в Совете Европы Кулеба

Вице-премьером по евроинтеграции назначен представитель Украины в Совете Европы Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Верховная Рада назначила вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу.

За соответствующее решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах, в 2003 окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

С 2003 по 2012 занимал должности в Министерстве иностранных дел, позже он вернулся в МИД по приглашению министра Павла Климкина.

9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы.

Как сообщали Українські Новини, в июне Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

в апреле 2016 года Петр Порошенко назначил посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Тем временем  Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

Больше новостей о: Кабмин Евроинтеграция Дмитрий Кулеба Рада 9 созыва вице-премьер-министр

Архив
Новости
Рада назначила министром развития общин и территорий Бабак 02:11
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия 02:04
Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства возглавил Милованов 01:57
Вице-премьером по евроинтеграции назначен представитель Украины в Совете Европы Кулеба 01:32
Вице-премьер министром по цифровой трансформации назначен Федоров 01:16
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
"Днипроолия" заявляет о рейдерском захвате завода турецкими инвесторами 18:05
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok