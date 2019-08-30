Вице-премьером по евроинтеграции назначен представитель Украины в Совете Европы Кулеба

Верховная Рада назначила вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу.

За соответствующее решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах, в 2003 окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

С 2003 по 2012 занимал должности в Министерстве иностранных дел, позже он вернулся в МИД по приглашению министра Павла Климкина.

9 апреля 2016 года был назначен постоянным представителем Украины в Совете Европы.

Как сообщали Українські Новини, в июне Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

в апреле 2016 года Петр Порошенко назначил посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Тем временем Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.