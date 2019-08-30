Рада назначила министром инфраструктуры Криклия

Верховная Рада назначила на должность министра инфраструктуры депутата от партии "Слуга Народа" Владислава Криклия.\r\nЗа назначение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nКриклий родился 23 ноября 1986 года в Киеве.\r\nВысшее образование получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.\r\nС 2014 по 2015 год занимал должность советника министра внутренних дел по вопросам внедрения информационных технологий.\r\nВ 2015 году был начальником департамента Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) МВД, а с ноября 2015 - главой Главного сервисного центра МВД.\r\nКриклий прошел в Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.\r\nКак сообщали Українські Новини, 29 августа депутаты 9-го созыва приступили к обязанностям.\r\nВерховная Рада назначила премьер-министром заместителя председателя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.\r\nВерховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.\r\nТакже Рада намерена отменить депутатскую неприкосновенность.