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30 августа 2019, пятница, 02:04 26
Кабмин 2019-08-30T03:30:02+03:00
Українські Новини
Рада назначила министром инфраструктуры Криклия

Рада назначила министром инфраструктуры Криклия

Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii
Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

Верховная Рада назначила на должность министра инфраструктуры депутата от партии "Слуга Народа" Владислава Криклия.

За назначение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Криклий родился 23 ноября 1986 года в Киеве.

Высшее образование получил в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

С 2014 по 2015 год занимал должность советника министра внутренних дел по вопросам внедрения информационных технологий.

В 2015 году был начальником департамента Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) МВД, а с ноября 2015 - главой Главного сервисного центра МВД.

Криклий прошел в Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.

Как сообщали Українські Новини, 29 августа депутаты 9-го созыва приступили к обязанностям.

Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя председателя Офиса Президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

Также Рада намерена отменить депутатскую неприкосновенность.

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