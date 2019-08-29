Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления Приватбанка Дубилета

Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета.\r\nЗа соответствующее решение проголосовали 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nДмитрий Дубилет является сыном экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета.\r\nОн также является соучредителем виртуального банка Monobank.\r\nДмитрий Дубилет родился 8 октября 1985 года в Днепре, в 2000 году - учился в школе Roycemore (Иллинойс, США).\r\nВ 2006 году Дубилет получил степень бакалавра на факультете международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.\r\nВ 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу.\r\nКак сообщали Українські Новини, Рада назначила Скалецкую министром здравоохранения.\r\nПо представлению Президента министром иностранных дел Рада назначила заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко, министром обороны - члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка.\r\nНовый премьер Гончарук анонсировал увольнения.\r\nКабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.