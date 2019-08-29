Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления Приватбанка Дубилета

Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета.

За соответствующее решение проголосовали 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Дмитрий Дубилет является сыном экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета.

Он также является соучредителем виртуального банка Monobank.

Дмитрий Дубилет родился 8 октября 1985 года в Днепре, в 2000 году - учился в школе Roycemore (Иллинойс, США).

В 2006 году Дубилет получил степень бакалавра на факультете международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

В 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу.

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