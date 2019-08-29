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29 августа 2019, четверг, 21:20 129
Кабмин 2019-08-29T21:21:12+03:00
Українські Новини
Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления Приватбанка Дубилета

Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления Приватбанка Дубилета

Дмитрий Дубилет. Фото: facebook.com/dubilet
Дмитрий Дубилет. Фото: facebook.com/dubilet

Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета.

За соответствующее решение проголосовали 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Дмитрий Дубилет является сыном экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета.

Он также является соучредителем виртуального банка Monobank.

Дмитрий Дубилет родился 8 октября 1985 года в Днепре, в 2000 году - учился в школе Roycemore (Иллинойс, США).

В 2006 году Дубилет получил степень бакалавра на факультете международных отношений в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко.

В 2011 году окончил Лондонскую бизнес-школу.

Как сообщали Українські Новини, Рада назначила Скалецкую министром здравоохранения.

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Новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.

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