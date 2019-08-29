Зеленский предлагает Раде назначить министром иностранных дел Пристайко

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко после сложения полномочий предыдущим составом Кабмина.\r\nСоответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде в четверг под №1024, передают Українські Новини.\r\nПристайко 49 лет.\r\n22 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность замруководителя Офиса Президента.\r\nДо этого, с июля 2017 года, он был главой миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).\r\nРанее, с декабря 2014 года, Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.\r\nКроме того, в 2009-2014 годах он работал заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и послом Украины в Канаде, а в 2000-2001 годах - консулом генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский предлагает Раде назначить премьер-министром замруководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.\r\nВ четверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.\r\nУкраїнські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.