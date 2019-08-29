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29 августа 2019, четверг, 15:13 27
Президент 2019-08-29T15:32:32+03:00
Українські Новини
Зеленский предлагает Раде назначить министром иностранных дел Пристайко

Зеленский предлагает Раде назначить министром иностранных дел Пристайко

Вадим Пристайко.
Вадим Пристайко.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде назначить министром иностранных дел заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко после сложения полномочий предыдущим составом Кабмина.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Раде в четверг под №1024, передают Українські Новини.

Пристайко 49 лет.

22 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность замруководителя Офиса Президента.

До этого, с июля 2017 года, он был главой миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ранее, с декабря 2014 года, Пристайко был заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.

Кроме того, в 2009-2014 годах он работал заместителем руководителя миссии посольства Украины в США и послом Украины в Канаде, а в 2000-2001 годах - консулом генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предлагает Раде назначить премьер-министром замруководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

В четверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

Больше новостей о: министр иностранных дел Вадим Пристайко Владимир Зеленский Рада 9 созыва Первое заседание Верховной Рады

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