Соколовская стала министром социальной политики

Верховная Рада назначила министром социальной политики Юлию Соколовскую.

За соответствующее решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

34-летняя Юлия Соколовская является советником в Министерстве финансов Украины.

Ранее она была директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли.

Также работала руководителем направления поддержки реформы здравоохранения в агентстве USAID.

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