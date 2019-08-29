Соколовская стала министром социальной политики

Верховная Рада назначила министром социальной политики Юлию Соколовскую.За соответствующее решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\n34-летняя Юлия Соколовская является советником в Министерстве финансов Украины.\r\nРанее она была директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли.\r\nТакже работала руководителем направления поддержки реформы здравоохранения в агентстве USAID.\r\nКак сообщали Українські Новини, по представлению Президента министром иностранных дел Рада назначила заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко, министром обороны - члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка.\r\nРада назначила Скалецкую министром здравоохранения.\r\nНовый премьер Гончарук анонсировал увольнения.\r\nКабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.