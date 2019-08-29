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29 августа 2019, четверг, 21:36 295
Кабмин 2019-08-29T21:37:36+03:00
Українські Новини
Соколовская стала министром социальной политики

Соколовская стала министром социальной политики

Юлия Соколовская. Фото: Юлия Соколовская/facebook
Юлия Соколовская. Фото: Юлия Соколовская/facebook

Верховная Рада назначила министром социальной политики Юлию Соколовскую.

За соответствующее решение проголосовал 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

34-летняя Юлия Соколовская является советником в Министерстве финансов Украины.

Ранее она была директором департамента расходов бюджета социальной сферы в Министерстве экономического развития и торговли.

Также работала руководителем направления поддержки реформы здравоохранения в агентстве USAID.

Как сообщали Українські Новини, по представлению Президента министром иностранных дел Рада назначила заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко, министром обороны - члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка.

Рада назначила Скалецкую министром здравоохранения.

Новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.

Больше новостей о: Минсоцполитики Министр социальной политики Минсоцполитики Украины Рада 9 созыва Юлия Соколовская

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