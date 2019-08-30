Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства возглавил Милованов

Верховная Рада назначила Тимофея Милованова министром экономики, торговли и сельского хозяйства.

За назначение Милованова проголосовали 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Милованов родился 15 марта 1975 года в Киеве.

Таким образом, данное решение означает будущую ликвидацию МинАПК.

Он закончил киевскую физико-математическую №145, Киевский политехнический институт и Киево-Молилянскую академию.

В 1999 году Милованов получил степень министра экономики в Киевской школе экономики, а в 2004 получил степень PhD (ученая степень доктор философии - соответсвует степени кандидат наук в странах бывшего СССР).

Преподавал в Пенсельванском университете Бонна, Университете штата Пенсильвания, а также в Университете Питтсбурга.

7 июля 2016 года был назначен членом Совета Национального банка Украины, а в октябре 2016 года - заместителем председателя Совета НБУ.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

Кроме того, Верховная Рада намерена отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.