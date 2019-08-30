Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства возглавил Милованов

Верховная Рада назначила Тимофея Милованова министром экономики, торговли и сельского хозяйства.\r\nЗа назначение Милованова проголосовали 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nМилованов родился 15 марта 1975 года в Киеве.\r\nТаким образом, данное решение означает будущую ликвидацию МинАПК.\r\nОн закончил киевскую физико-математическую №145, Киевский политехнический институт и Киево-Молилянскую академию.\r\nВ 1999 году Милованов получил степень министра экономики в Киевской школе экономики, а в 2004 получил степень PhD (ученая степень доктор философии - соответсвует степени кандидат наук в странах бывшего СССР).\r\nПреподавал в Пенсельванском университете Бонна, Университете штата Пенсильвания, а также в Университете Питтсбурга.\r\n7 июля 2016 года был назначен членом Совета Национального банка Украины, а в октябре 2016 года - заместителем председателя Совета НБУ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила новый состав Кабинета Министров.\r\nКроме того, Верховная Рада намерена отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.