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  • "За неэффективность - будем увольнять". Гончарук внедряет систему контроля эффективности чиновников
04 декабря 2019, среда, 09:29 702
Кабмин 2019-12-04T09:29:44+02:00
Українські Новини
"За неэффективность - будем увольнять". Гончарук внедряет систему контроля эффективности чиновников

"За неэффективность - будем увольнять". Гончарук внедряет систему контроля эффективности чиновников

Правительство, Чиновники, Алексей Гончарук, Кабинет Министров Украины, Секретариат Кабинета Министров Украины

С 2020 года правительство вводит системную оценку показателей работы губернаторов. Тот чиновник, который систематически не будет показывать результаты - будет уволен с должности. Об этом во время селекторного совещания с председателями областных госадминистраций заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В Программе действий правительства мы четко прописали, что построим интегрированную систему оценки эффективности работы чиновников. Поэтому с 2020 мы вводим системную оценку показателей работы губернаторов. Она будет показывать - кто работает на результат, а кто саботирует работу и нуждается в замене", - отметил глава правительства.

По его словам, для оценки эффективности работы чиновников, в Кабмине разработали систему оценки ключевых показателей эффективности (KPI). Он также добавил, что соответствующий проект постановлением Кабинета Министров "Об утверждении Порядка и Методики экспериментального проведения мониторинга и оценки эффективности губернаторов, Киевской и Севастопольской ГГА" уже подготовлен.

"Мониторинг и оценка деятельности будет изучать эффективность управленческой деятельности - губернаторов, выявлять проблемные вопросы развития региона и причин их возникновения, а также повышать эффективность управленческих решений органов исполнительной власти", - пояснил премьер.

Он также добавил, что оценку будет проводить Секретариат Кабинета Министров на основании имеющихся данных государственной статистики, информации центральных органов исполнительной власти, ГГА и других источников открытых данных.

"Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться - ему придется расстаться со службой. Госдолжности больше не будут местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами", - подытожил Алексей Гончарук.

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