Рада назначила премьером Гончарука

Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.\r\nЗа внесенный Президентом Владимиром Зеленским проект постановления №1022 проголосовало 290 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nОстальные члены Кабинета Министров назначаются Радой по представлению премьера, кроме министров обороны и иностранных дел, которые назначаются по представлению Президента.\r\nГончаруку 35 лет.\r\n28 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность заместителя руководителя Офиса Президента.\r\nДо этого Гончарук был главой финансируемого Европейским Союзом экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO).\r\nРанее он был президентом общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам", заместителем генерального директора Первой украинской индустриально-инвестиционной компании, управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, главой юридического отдела инвестиционной компании Prior-Invest.\r\nТакже Гончарук был советником бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко (в правительстве Арсения Яценюка) и первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива (в правительстве Владимира Гройсмана).\r\nКак сообщали Українськi Новини, в четверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.\r\nСпикером Рады стал Разумков. \r\nУкраїнські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\n