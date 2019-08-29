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29 августа 2019, четверг, 17:47 417
Верховная Рада и партии 2019-08-29T17:48:42+03:00
Українські Новини
Рада назначила премьером Гончарука

Рада назначила премьером Гончарука

Алексей Гончарук. Фото: пресс-служба Президента
Алексей Гончарук. Фото: пресс-служба Президента

Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

За внесенный Президентом Владимиром Зеленским проект постановления №1022 проголосовало 290 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Остальные члены Кабинета Министров назначаются Радой по представлению премьера, кроме министров обороны и иностранных дел, которые назначаются по представлению Президента.

Гончаруку 35 лет.

28 мая он был назначен заместителем главы Администрации Президента, а 25 июня, после реорганизации Администрации – переведен на должность заместителя руководителя Офиса Президента.

До этого Гончарук был главой финансируемого Европейским Союзом экспертно-аналитического центра "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Ранее он был президентом общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам", заместителем генерального директора Первой украинской индустриально-инвестиционной компании, управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, главой юридического отдела инвестиционной компании Prior-Invest.

Также Гончарук был советником бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко (в правительстве Арсения Яценюка) и первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива (в правительстве Владимира Гройсмана).

Как сообщали Українськi Новини, в четверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

Спикером Рады стал Разумков. 

Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

 

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