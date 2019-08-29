Министром энергетики стал депутат от Слуги народа Оржель

Верховная Рада назначила на должность министра энергетики и защиты окружающей среды депутата, члена партии "Слуга Народа" Алексея Оржеля.\r\nЗа назначение проголосовал 281 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\nОржель родился 26 января 1984 года в Киеве, образование высшее, проживает в Киеве.\r\nВысшее образование получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт".\r\nС 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).\r\nОржель прошел в Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.\r\nВ настоящее время Оржель - глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководитель сектора "Энергетика" офиса эффективного регулирования (BRDO).\r\nКак сообщали Українські Новини, по представлению Президента министром иностранных дел Рада назначила заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко, министром обороны - члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка.\r\nРада назначила Скалецкую министром здравоохранения.\r\nНовый премьер Гончарук анонсировал увольнения.\r\nКабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.