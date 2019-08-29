подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 августа 2019, четверг, 21:51 52
Кабмин 2019-08-29T21:52:18+03:00
Українські Новини
Министром энергетики стал депутат от Слуги народа Оржель

Министром энергетики стал депутат от Слуги народа Оржель

Алексей Оржель. Фото: РБК-Украина
Алексей Оржель. Фото: РБК-Украина

Верховная Рада назначила на должность министра энергетики и защиты окружающей среды депутата, члена партии "Слуга Народа" Алексея Оржеля.

За назначение проголосовал 281 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве, образование высшее, проживает в Киеве.

Высшее образование получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт".

С 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Оржель прошел в Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.

В настоящее время Оржель - глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководитель сектора "Энергетика" офиса эффективного регулирования (BRDO).

Как сообщали Українські Новини, по представлению Президента министром иностранных дел Рада назначила заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко, министром обороны - члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка.

Рада назначила Скалецкую министром здравоохранения.

Новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.

Больше новостей о: Кабмин Министерство энергетики Алексей Оржель Рада 9 созыва Министр энергетики

Архив
Новости
Министерство ВОТ и по делам ветеранов возглавила Коляду (Гаврилюк) 22:29
Рада сократила количество комитетов: полный список 22:19
Министром финансов Рада переназначила Маркарову 21:58
Министром энергетики стал депутат от Слуги народа Оржель 21:51
Аваков продолжит возглавлять МВД 21:49
больше новостей
Верховная Рада
Первый день Рады: новый Кабмин Гончарука принял присягу 20:42 Обновляется
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Зеленский на принятии присяги новой Радой
Зеленский пришел в Раду без галстука в отличии от 4 бывших президентов 11:07
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Андрей Богдан в Верховной Раде в день торжественного заседания. Фото: УП
Фотожабы, стаканы на "галерке" и тигровые креветки в Раде: соцсети обсуждают первый день парламента 14:49
Богдан задремал в аэропорту после свадьбы. Фото: Юрий Николов
После гулянки в Сен-Тропе Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки: опубликовано фото 14:48
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok