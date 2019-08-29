Министром энергетики стал депутат от Слуги народа Оржель

Верховная Рада назначила на должность министра энергетики и защиты окружающей среды депутата, члена партии "Слуга Народа" Алексея Оржеля.

За назначение проголосовал 281 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Оржель родился 26 января 1984 года в Киеве, образование высшее, проживает в Киеве.

Высшее образование получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт".

С 2006 года по 2014 год работал на разных должностях в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Оржель прошел в Раду от партии "Слуга Народа" по партийному списку.

В настоящее время Оржель - глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и руководитель сектора "Энергетика" офиса эффективного регулирования (BRDO).

Как сообщали Українські Новини, по представлению Президента министром иностранных дел Рада назначила заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко, министром обороны - члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка.

Рада назначила Скалецкую министром здравоохранения.

Новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.