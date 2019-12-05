Украинцы смогут коммуницировать с госорганами через обычные мессенджеры

Кабинет министров Украины запускает новые проекты, среди которых, помимо электронной переписи населения, в очереди стоит обеспечение взаимодействия государственных органов с гражданами через мессенджеры.

Об этом министр Кабмина Дмитрий Дубилет написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера)", - написал он.

Он отметил, что это решение снизит стоимость одного контакта и позволит качественнее обслуживать граждан.

Министр также сообщил о том, что Кабмин запускает пилотный проект, который позволит государственным служащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест.

Это решение позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах, при этом Кабмин намерен акцентировать свое внимание на тех регионах, где сложнее всего найти работу.

По мнению Дубилета, это может быть одним из вариантов трудоустройства для тех, кто попал под массовую оптимизацию.

Также он отметил, что в отличие от телефонного звонка, ответа с помощью бумажного документа или визита с помощью использования мессенджера Кабмин сможет отслеживать случаи некачественных консультаций.

Дубилет отметил, что на днях Кабмин запустит первые чат-консультации для Министерства социальной политики.

Как сообщали Українські Новини, ранее Дубилет инициировал отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей. Также Кабинет Министров намерен ввести электронные доверенности с целью дать возможность быстро пересылать документ по почте или с помощью мессенджера в случае срочности.