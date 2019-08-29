Новым генпрокурором назначен Рябошапка

Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Руслана Рябошапки.

За принятие проекта постановления №1019 проголосовали 312 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно Конституции, Президент назначает генпрокурора по согласию Рады.

До этого Рябошапка занимал должность заместителя главы Офиса Президента.

Рябошапка родился в 1976 году в поселке Зеленогорское Одесской области.

Политик, адвокат.

Был заместителем министра юстиции, член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с марта 2016 года.

9 июня 2017 года ушел с должности члена НАПК.

На выборах Президента Украины 2019 года был советником Зеленского.

За принятие проекта постановления №1018 за увольнение генерального прокурора Юрия Луценко проголосовали 317 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно Конституции, Президент увольняет и назначает генпрокурора по согласию Рады.

Луценко занимал пост генпрокурора с 12 мая 2016 года.

При этом для его назначения были внесены изменения в законодательство, позволяющие лицам без юридического образования занимать пост генпрокурора.

У Луценко нет юридического образования.

В 1994-1996 годах он был заместителем председателя Ривненского областного совета, в 1995-1996 годах - председателем комитета экономики Ривненской областной государственной администрации.

В 1997-1998 годах он был заместителем министра по делам науки и технологий, в 1998-1999 году - помощником премьер-министра Валерия Пустовойтенко.

В 1996-1998 годах Луценко был секретарем политсовета Социалистической партии, в 1999-2002 - помощником депутата Рады, лидера Соцпартии Александра Мороза, в 2002-2005 годах - депутатом Рады от СПУ, а в 2007 году стал депутатом Рады от блока "Наша Украина - Народная самооборона".

В 2005-2006 и 2007-2010 годах Луценко был министром внутренних дел (в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова).

В 2010 году он был арестован по обвинению в растрате государственных средств в особо крупных размерах, в 2012 году - осужден, в 2013 году освобожден по указу Президента о помиловании, а в 2014 году суд реабилитировал Луценко как политического заключенного и отменил все вынесенные против него приговоры.

В 2014 году Луценко стал депутатом Рады от партии "Блок Петра Порошенко", возглавил одноименную фракцию, до сентября 2015 года возглавлял партию.

Как сообщали Українські Новини, в день первого заседания Рады 9 созыва, Луценко подал в отставку.

Тем временем Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.