подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 августа 2019, четверг, 23:42 119
Верховная Рада и партии 2019-08-29T23:56:07+03:00
Українські Новини
Новым генпрокурором назначен Рябошапка

Новым генпрокурором назначен Рябошапка

Голосование за генпрокурора Рябошапку. Скриншот трансляции
Голосование за генпрокурора Рябошапку. Скриншот трансляции "Рада"

Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Руслана Рябошапки.

За принятие проекта постановления №1019 проголосовали 312 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно Конституции, Президент назначает генпрокурора по согласию Рады.

До этого Рябошапка занимал должность заместителя главы Офиса Президента.

Рябошапка родился в 1976 году в поселке Зеленогорское Одесской области.

Политик, адвокат.

Был заместителем министра юстиции, член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с марта 2016 года.

9 июня 2017 года ушел с должности члена НАПК.

На выборах Президента Украины 2019 года был советником Зеленского.

За принятие проекта постановления №1018 за увольнение генерального прокурора Юрия Луценко проголосовали 317 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно Конституции, Президент увольняет и назначает генпрокурора по согласию Рады.

Луценко занимал пост генпрокурора с 12 мая 2016 года.

При этом для его назначения были внесены изменения в законодательство, позволяющие лицам без юридического образования занимать пост генпрокурора.

У Луценко нет юридического образования.

В 1994-1996 годах он был заместителем председателя Ривненского областного совета, в 1995-1996 годах - председателем комитета экономики Ривненской областной государственной администрации.

В 1997-1998 годах он был заместителем министра по делам науки и технологий, в 1998-1999 году - помощником премьер-министра Валерия Пустовойтенко.

В 1996-1998 годах Луценко был секретарем политсовета Социалистической партии, в 1999-2002 - помощником депутата Рады, лидера Соцпартии Александра Мороза, в 2002-2005 годах - депутатом Рады от СПУ, а в 2007 году стал депутатом Рады от блока "Наша Украина - Народная самооборона".

В 2005-2006 и 2007-2010 годах Луценко был министром внутренних дел (в правительствах Юлии Тимошенко и Юрия Еханурова).

В 2010 году он был арестован по обвинению в растрате государственных средств в особо крупных размерах, в 2012 году - осужден, в 2013 году освобожден по указу Президента о помиловании, а в 2014 году суд реабилитировал Луценко как политического заключенного и отменил все вынесенные против него приговоры.

В 2014 году Луценко стал депутатом Рады от партии "Блок Петра Порошенко", возглавил одноименную фракцию, до сентября 2015 года возглавлял партию.

Как сообщали Українські Новини, в день первого заседания Рады 9 созыва, Луценко подал в отставку.

Тем временем Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генеральным прокурором Юрием Луценко.

Больше новостей о: Генпрокурор ГПУ Руслан Рябошапка Юрий Луценко Рада 9 созыва

Архив
Новости
Вице-премьер министром по цифровой трансформации назначен Федоров 01:16
Владимир Зеленский. Скриншот трансляции ZIK
Зеленский покинул Раду 00:59
Рада намерена отменить депутатскую неприкосновенность 00:45
Депутат Коваль пришла в Раду с сумкой Gucci, Фото: Изым Каумбаев,
"Слуга народа" пришла в Раду сумочкой Gucci за 2650 долларов 00:38
Новый министр юстиции Малюська голосовал за назначение себя на должность 00:15
больше новостей
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Рябошапка назначен Генпрокурором 23:40 Обновляется
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Премьер Гончарук анонсировал увольнения неэффективных руководителей госорганов 20:03
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Андрей Богдан в Верховной Раде в день торжественного заседания. Фото: УП
Фотожабы, стаканы на "галерке" и тигровые креветки в Раде: соцсети обсуждают первый день парламента 14:49
Новый премьер Гончарук ездит на модном Jaguar, хотя живет в съемной квартире 20:13
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok