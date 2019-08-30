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30 августа 2019, пятница, 02:11 13
Кабмин 2019-08-30T03:15:02+03:00
Українські Новини
Рада назначила министром развития общин и территорий Бабак

Рада назначила министром развития общин и территорий Бабак

Алена Бабак. Фото: samopomich.ua
Алена Бабак. Фото: samopomich.ua

Верховная Рада назначила министром развития общин и территорий Алену Бабак.

За принятие соответствующего решения проголосовало 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Бабак была депутатом Верховной Ради 8-го созыва (фракция "Объединение "Самопомощь").

Она занимала должность заместителя председателя комитета Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства.

С 2004 года - член правления и соосновательница всеукраинской благотворительной организации "Институт местного развития".

С 1998 года занималась предпринимательством.

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности учитель английского и французского языков и Old Dominion University (штат Вирджиния, США), получила степень МВА по специальности "финансы".

Как сообщали Українські новини, в четверг Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука, который сразу анонсировал увольнения.

Рада назначила новый состав Кабинета Министров.

После чего новый Кабинет Министров принял присягу и приступил к работе.

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