Рада назначила министром развития общин и территорий Бабак

Верховная Рада назначила министром развития общин и территорий Алену Бабак.\r\nЗа принятие соответствующего решения проголосовало 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nБабак была депутатом Верховной Ради 8-го созыва (фракция "Объединение "Самопомощь").\r\nОна занимала должность заместителя председателя комитета Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства.\r\nС 2004 года - член правления и соосновательница всеукраинской благотворительной организации "Институт местного развития".\r\nС 1998 года занималась предпринимательством.\r\nОкончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности учитель английского и французского языков и Old Dominion University (штат Вирджиния, США), получила степень МВА по специальности "финансы".\r\nКак сообщали Українські новини, в четверг Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука, который сразу анонсировал увольнения.\r\nРада назначила новый состав Кабинета Министров.\r\nПосле чего новый Кабинет Министров принял присягу и приступил к работе.