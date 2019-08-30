Вице-премьер министром по цифровой трансформации назначен Федоров

Верховная рада назначила вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации бывшего советника Президента Владимира Зеленского Михаила Федорова, который ранеее выступал за продление санкций против "Вконтакте" и "Одноклассников".\r\nЗа назначение Федорова проголосовали 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nМихаил Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильков, Запорожская область, ранее он был IT-предпринимателем и основателем диджитал-агентства.\r\nВ ходе избирательной кампании на должность Президента был руководителем диджитал-направления в штабе Зеленского.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 августа депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.\r\nДепутаты назначили премьер-министром Алексея Гончарука.\r\nТакже Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Руслана Рябошапки.\r\nКроме того, депутаты избрали председателем парламента Дмитрия Разумкова, первым заместителем председателя - Руслана Стефанчука, заместителем - Елену Кондратюк.\r\nДепутаты приняли за основу законопроекта №7203 о снятии неприкосновенности с депутатов.\r\nПосле чего президент Владимир Зеленский покинул зал заседаний Верховной Рады