Вице-премьер министром по цифровой трансформации назначен Федоров

Верховная рада назначила вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации бывшего советника Президента Владимира Зеленского Михаила Федорова, который ранеее выступал за продление санкций против "Вконтакте" и "Одноклассников".

За назначение Федорова проголосовали 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильков, Запорожская область, ранее он был IT-предпринимателем и основателем диджитал-агентства.

В ходе избирательной кампании на должность Президента был руководителем диджитал-направления в штабе Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

Депутаты назначили премьер-министром Алексея Гончарука.

Также Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Руслана Рябошапки.

Кроме того, депутаты избрали председателем парламента Дмитрия Разумкова, первым заместителем председателя - Руслана Стефанчука, заместителем - Елену Кондратюк.

Депутаты приняли за основу законопроекта №7203 о снятии неприкосновенности с депутатов.

После чего президент Владимир Зеленский покинул зал заседаний Верховной Рады