Рада назначила Скалецкую министром здравоохранения

Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения.

За назначение Скалецкой проголосовал 281 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Скалецкая закончила Киево-Могилянскую академию в 2001 году по специальности право, в 2007 она получила степень доктора права в Университете Марии Кюри-Скадовской(Польша).

Ранее она работала председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации.

Также Скалецкая была аналитиком в отрасли фармацевтического права, консультантом международных организаций, а также выступала соавтором законопроектов.

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