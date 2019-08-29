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29 августа 2019, четверг, 21:09 315
Кабмин 2019-08-29T21:12:14+03:00
Українські Новини
Рада назначила Скалецкую министром здравоохранения

Рада назначила Скалецкую министром здравоохранения

Зоряна Черненко (Скалецкая). Фото - Facebook
Зоряна Черненко (Скалецкая). Фото - Facebook

Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения.

За назначение Скалецкой проголосовал 281 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Скалецкая закончила Киево-Могилянскую академию в 2001 году по специальности право, в 2007 она получила степень доктора права в Университете Марии Кюри-Скадовской(Польша).

Ранее она работала председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации.

Также Скалецкая была аналитиком в отрасли фармацевтического права, консультантом международных организаций, а также выступала соавтором законопроектов.

Как сообщали Українські Новини, по представлению Президента министром иностранных дел Рада назначила заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко, министром обороны - члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка.

Новый премьер Гончарук анонсировал увольнения.

Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.

Українські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.

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