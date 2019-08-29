Рада назначила Скалецкую министром здравоохранения

Верховная Рада назначила Зоряну Скалецкую министром здравоохранения.\r\nЗа назначение Скалецкой проголосовал 281 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nСкалецкая закончила Киево-Могилянскую академию в 2001 году по специальности право, в 2007 она получила степень доктора права в Университете Марии Кюри-Скадовской(Польша).\r\nРанее она работала председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации.\r\nТакже Скалецкая была аналитиком в отрасли фармацевтического права, консультантом международных организаций, а также выступала соавтором законопроектов.\r\nКак сообщали Українські Новини, по представлению Президента министром иностранных дел Рада назначила заместителя руководителя Офиса Президента Вадима Пристайко, министром обороны - члена наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка.\r\nНовый премьер Гончарук анонсировал увольнения.\r\nКабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава правительства.\r\nУкраїнські Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания нового парламента, которую можно отслеживать по ссылке.