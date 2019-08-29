Рада избрала спикером Разумкова

Верховная Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова.\r\nЗа проголосовали 382 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.\r\n35-летний Разумков был назначен председателем группы по подготовке 1-й сессии Рады.\r\nПарламентарий был избран по списку партии "Слуга Народа" (№1 в списке).\r\nКак сообщали Українські Новини, в четверг фракция "Слуга народа" получила права коалиции в Раде.\r\nЗеленский предлагает Раде назначить премьер-министром замруководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.\r\nВ четверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.\r\nУкраїнські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.\r\n