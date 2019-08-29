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29 августа 2019, четверг, 15:42 202
Верховная Рада и партии 2019-08-29T15:43:36+03:00
Українські Новини
Рада избрала спикером Разумкова

Рада избрала спикером Разумкова

Дмитрий Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков

Верховная Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова.

За проголосовали 382 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

35-летний Разумков был назначен председателем группы по подготовке 1-й сессии Рады.

Парламентарий был избран по списку партии "Слуга Народа" (№1 в списке).

Как сообщали Українські Новини, в четверг фракция "Слуга народа" получила права коалиции в Раде.

Зеленский предлагает Раде назначить премьер-министром замруководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

В четверг Кабинет Министров Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой, однако продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

Українські Новини 29 августа ведут текстовую онлайн-трансляцию первого заседания новой Верховной Рады, которую можно прочесть по ссылке.

 

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