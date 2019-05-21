Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля

Президент Владимир Зеленский, который вчера принял присягу и заявил о том, что распускает Верховную Раду, досрочно прекратил ее полномочия и назначил внеочередные выборы.

Об этом говорится в указе Президента №303 от 21 мая, передают Українськi Новини.

"Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в нем.

Кабинету Министров поручено обеспечить финансирование внеочередных выборов.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент руководствовался частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский созвал глав фракций на консультации по роспуску Рады во вторник. Зеленский считает главным аргументом для роспуска Рады низкое доверие граждан.

Ранее Богдан заявил, что основанием для роспуска Рады в указе Зеленского будет отсутствие коалиции.

Также появилась реакция политиков на указ Зеленского о роспуске Рады.