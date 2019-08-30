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30 августа 2019, пятница, 00:15 64
Верховная Рада и партии 2019-08-30T00:22:14+03:00
Українські Новини
Новый министр юстиции Малюська голосовал за назначение себя на должность

Новый министр юстиции Малюська голосовал за назначение себя на должность

Денис Малюська. Фото: brdo.com.ua
Денис Малюська. Фото: brdo.com.ua

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Денис Малюська проголосовал за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука, в котором он будет занимать должность министра юстиции.

Об этом свидетельствуют данные поименного голосования на сайте Верховной Рады.

При этом избранные депутатами от партии "Слуга народа" Новосад Анна, Владислав Криклий, Алексей Оржель и Михаил Федоров, которые также были назначены министрами, не голосували заназначение Кабмина.

37-летний Малюська родился в Дунаевцах Хмельницкой области, председатель правления Офиса эффективного регулирования Группы Всемирного банка (BRDO/World Bank Group), юрист, специализирующийся на направлениях регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства, избран в Раду по списку партии "Слуга народа" (№ 21), беспартийный, проживает в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, 6 депутатов от фракции "Слуга народа" не голосовали за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука.

В четверг Верховная Рада назначила премьер-министром Алексея Гончарука и новый состав Кабмина.

 

 

Больше новостей о: Минюст Слуга народа Министр юстиции Рада 9 созыва Денис Малюська

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