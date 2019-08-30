Новый министр юстиции Малюська голосовал за назначение себя на должность

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Денис Малюська проголосовал за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука, в котором он будет занимать должность министра юстиции.\r\nОб этом свидетельствуют данные поименного голосования на сайте Верховной Рады.\r\nПри этом избранные депутатами от партии "Слуга народа" Новосад Анна, Владислав Криклий, Алексей Оржель и Михаил Федоров, которые также были назначены министрами, не голосували заназначение Кабмина.\r\n37-летний Малюська родился в Дунаевцах Хмельницкой области, председатель правления Офиса эффективного регулирования Группы Всемирного банка (BRDO\/World Bank Group), юрист, специализирующийся на направлениях регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства, избран в Раду по списку партии "Слуга народа" (№ 21), беспартийный, проживает в Киеве.\r\nКак сообщали Українські Новини, 6 депутатов от фракции "Слуга народа" не голосовали за новый состав Кабинета Министров Алексея Гончарука.\r\nВ четверг Верховная Рада назначила премьер-министром Алексея Гончарука и новый состав Кабмина.\r\n \r\n