Коронавирус пошел по Европе. ЕСПЧ "приговорил" украинскую люстрацию

Европейский суд по правам человека во вторник 24 февраля окончательно признал нарушающим права человека закон Украины "О люстрации". Апелляционная инстанция ЕСПЧ – Большая палата – отказала украинскому Минюсту в апелляции, таким образом окончательно введя в силу судебное решение. Речь идет о деле "Полях и другие против Украины", в котором ЕСПЧ прямо установил нарушение Законом "О люстрации" сразу двух статей Конвенции о правах человека. Само решение было принято судом в октябре прошлого года по иску пяти бывших украинских чиновников, уволенных в ходе развернутой в Украине люстрации. Евросуд подчеркнул, что закон о люстрации не установил конкретные незаконные действия указанных чиновников, и признал незаконным само их увольнение. А также присудил каждому уволенному за счет Украины по 5 тыс евро компенсации и выплаты на возмещение судебных расходов. Украина в лице Минюста в январе обжаловала это решение. Однако сегодня получила неутешительный окончательный вердикт. Что означает это решение? Во-первых, учитывая международные обязательства Украины, теперь придется в срочном порядке "устранять" нарушение прав человека – то есть, сам злосчастный закон, который "отработал на полную катушку" в 2014-2015 годах. А, во-вторых, придется думать, что теперь делать с люстрированными этим законом экс-чиновниками. По разным данным, только в 2014-2015 годах на основании этого закона были люстрированы около 1000 чиновников. Правда, 70 из них уже восстановились в должности через украинские административные суды. Вопрос, "кто компенсирует государству весь этот "банкет"?", остается риторическим. Поскольку и сами авторы закона, и наиболее активные его "воплотители" уже успешно отошли от политических дел. Коронавирус COVID-19 – уже не сугубо китайский. Новым ареалом его быстрого распространения теперь стала Европа. Куда вирус был занесен через север Италии. Во вторник было заявлено об обнаружении коронавируса в хорватском Загребе и в австрийском Инсбруке. В Хорватию, как оказалось, его принес вернувшийся из Милана турист. В Австрию – двое итальянских горнолыжников. Первый случай коронавируса зафиксирован и в материковой Испании. Он выявлен в Барселоне у возвратившейся из Италии туристки. До этого вирус уже пришел на испанские же Канары, где закрыли на карантин целый отель с тысячей туристов. В самой Италии от заболевания умер уже седьмой заразившийся. А сам вирус распространился с северных провинций на юг страны, куда его также принесли возвратившиеся с севера туристы, а также в находящуюся в центральной части Италии Флоренцию. На этом фоне более-менее оптимистично выглядит только Франция, которая заявила о полном выздоровлении всех своих заразившихся граждан. В целом в мире за последние сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 2 тыс человек - до 80 тыс, а число погибших превысило 2,6 тыс. При этом, Всемирная организация здравоохранения призвала мир готовиться к пандемии коронавируса. Каждая страна в зоне риска защищается как может. Так, например, Объединенные Арабские Эмираты из-за вспышки коронавируса в Иране, который не имеет с ОАЭ общих сухопутных границ, полностью закрыли свои границы на неопределенное время. А первые вакцины от коронавируса пока только начали тестировать на животных. Учитывая всплеск распространения вируса уже по Европе, можно уже с опаской поглядывать на границы Украины. А вот тут у прославившейся на весь мир "новосанжарщиной" страны, похоже, образовался "проходной двор". Госпогранслужба заявила о намерении "мерять температуру" у возвращающихся из Европы граждан не только в аэропортах, а и во всех автомобильных пунктах пропуска. Утверждение красивое, но абсолютно нереализуемое, учитывая объемы проходящего через наши границы пассажиропотока и транспортного трафика. В лучшем случае, кандидаты "на замер" будут определяться выборочно – "на глазок". При этом, только из "коронавирусной" Италии, только за день и только в один Киев прилетели 635 граждан. Что в 10 раз больше, чем находились в прорывающихся с боями в Новые Санжары автобусах. А по данным Мининфраструктуры, автобусы и самолеты продолжают перевозить пассажиров даже в карантинные зоны Италии. Сами перевозчики оправдываются, что никаких указаний по ограничениям пока не получали. Вот такая у нас загадочная душа – то готовы спалить на кострах несколько десятков своих сограждан из панического страха, то "с душой на распашку" шастаем по рисковым регионам. Наверное, лучше всего можем понять нас только мы сами. Вот, украинцы со знаменитого лайнера Diamond Princess взвесили все за и против, и категорически отказались "эвакуироваться" с перенесшего эпидемию судна, тем более – возвращаться в Украину. От греха подальше. Вслед за Центром Разумкова опубликовал данные своего социологического исследования и КМИС. Здесь все оказалось довольно прогнозируемо – рейтинг "Слуги народа" почти не изменился, а у платформы Бойко и "Евросолидарности" - подрос. Правда, здесь более четко прослеживается ключевой сигнал – главный "рейтингоносец" страны пересек психологический порог. Сегодня уже меньше половины украинцев готовы поддержать Зеленского на выборах. А антисимволом опроса оказался "самоубившийся" "Голос" Вакарчука. Еще недавно набиравшая на выборах 5,2% партия по данным КМИС скатилась до маргинальных 0,5%. Неожиданно хайпанула глава ранее малоизвестного Украинского института книги Александра Коваль. Которая на одной из конференций призвала "вычистить библиотеки" от устаревшего, сформированного в советское время фонда. Многие СМИ и пользователи соцсетей тут же узрели жар костров 30-х годов прошлого века, в которые вычищали книгохранилища. На поверку, слова Коваль оказались не столь грозными, и прямого призыва уничтожать книги, как это подал ряд СМИ, не содержали. Скорее размышления, дескать, надо чистить старые советские книгофонды и менять их новыми "настоящими украинскими" книгами. Но ее замечания об "исключительно украинских книгах" оказались таки на грани фола. Везет же Украине на Украинские институты – как не Нацпамяти, так Книги. По крайней мере, стоит задуматься, а нужны ли стране вообще эти структуры, постоянно балансирующие между деятельностью "полезных идиотов" и постоянно "подающих мячи" для антиукраинских пропагандистов всех мастей. Еще один хайп в соцсетях породило фото платежки в 52 тыс грн за месяц, полученных одним из жителей Киева. Как оказалось – это не ошибка и не недоразумение, а сознательная политика, которая может "догнать" каждого жителя Украины. В "Киевтеплоэнерго" популярно пояснили, что шибко грамотные граждане ставят счетчики тепла, а списывать чрезмерные расходы теплосети на кого-то ж надо. Вот их и списывают на остальных жильцов. А данный конкретный киевлянин "попал", поскольку в его доме счетчики есть почти у всех. И все свои чрезмерные расходы "Киевтеплоэнерго" списало на его одного. На этом фоне, малозаметным осталось сообщение об обнаруженном во Франции особняке Генпрокурора Рябошапки стоимостью в полмиллиона евро. Кому ж еще у нас купаться в роскоши, как не правоохранителям и антикоррупционерам? И новый выкрутас нам готовит погода. После двухдневного шторма с ураганным ветром в конце зимы в Украине потеплеет до рекордных +14.Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.