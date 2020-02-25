В Киев из "короновирусной" Италии вчера прилетело 635 граждан

24 февраля из Италии, где бушует коронавирус от которого там умерло уже 7 человек, в аэропорт "Борисполь" и "Киев" прилетело 4 самолета с 611 пассажирами на борту и 24 членами экипажа.

Об этом Українським Новинам сообщил пресс-секретарь аэропортов Светлана Бурда.

По ее словам, из Милана в Борисполь прилетело 158 пассажиров и 5 членов экипажа, из Рима 162 пассажира и 7 членов экипажа и из Венеции 135 пассажиров и 6 членов экипажа.

Кроме этого, в аэропорт "Киев" из Италии прибыл один рейс с 156 пассажирами и 6 членами экипажа.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "не совсем должное" управление больницей на севере Италии способствовало распространению нового коронавируса в стране.

Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге в Италии и во Флоренции.