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  • За сутки число заражений коронавирусом увеличилось до 80 тыс. Актуальные данные на 25 февраля
25 февраля 2020, вторник, 08:51 131 Инфографика
Мир 2020-02-25T08:52:40+02:00
Українські Новини
За сутки число заражений коронавирусом увеличилось до 80 тыс. Актуальные данные на 25 февраля

За сутки число заражений коронавирусом увеличилось до 80 тыс. Актуальные данные на 25 февраля

Таня Войтюк
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Карта распространения коронавируса 25 февраля. Скриншот: gisanddata.maps
Карта распространения коронавируса 25 февраля. Скриншот: gisanddata.maps

Согласно последним данным, число зараженных новым коронавирусом увеличилось почти на 2 тысячи человек за сутки и приблизилось к 80 тыс. Более 2,6 тыс. заболевших погибли.

В Национальной комиссии по здравоохранению Китая сообщают о 77 658 подтвержденных случаях заболевания.

Статистика коронавирусаСтатистика коронавируса

Согласно оценке SCMP, с учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах составляет 80 098 человек. Умерло 2 702 человека.


Статистика SCMPСтатистика SCMP

 

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией, с которой будет трудно справиться.

Тем временем украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess, а Минздрав сообщил, что в Украине достаточное количество тест-систем для диагностики коронавируса.

Также в Украине подготовлены 2 тыс. инфекционных боксов для возможных больных коронавирусом.

Помимо этого в Украине будут проверять температуру пассажиров из всех стран, где зафиксирован коронавирус, в том числе и из Италии, так как там официально находится 15,6 тыс. украинцев.

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