За сутки число заражений коронавирусом увеличилось до 80 тыс. Актуальные данные на 25 февраля

Согласно последним данным, число зараженных новым коронавирусом увеличилось почти на 2 тысячи человек за сутки и приблизилось к 80 тыс. Более 2,6 тыс. заболевших погибли.

В Национальной комиссии по здравоохранению Китая сообщают о 77 658 подтвержденных случаях заболевания.

Статистика коронавируса

Согласно оценке SCMP, с учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах составляет 80 098 человек. Умерло 2 702 человека.





Статистика SCMP

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией, с которой будет трудно справиться.

Тем временем украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess, а Минздрав сообщил, что в Украине достаточное количество тест-систем для диагностики коронавируса.

Также в Украине подготовлены 2 тыс. инфекционных боксов для возможных больных коронавирусом.

Помимо этого в Украине будут проверять температуру пассажиров из всех стран, где зафиксирован коронавирус, в том числе и из Италии, так как там официально находится 15,6 тыс. украинцев.