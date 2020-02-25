подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
  • Новости
  • Мир
  • Первые вакцины от коронавируса начали тестировать на животных
25 февраля 2020, вторник, 16:42 147
Мир 2020-02-25T16:42:43+02:00
Українські Новини
Первые вакцины от коронавируса начали тестировать на животных

Первые вакцины от коронавируса начали тестировать на животных

Елизавета Кесельман
Китай, Лаборатория, Исследования, Вакцина, Коронавирус в Китае, вакцина от коронавируса
Вакцины от коронавируса.Фото: chinadaily
Вакцины от коронавируса.Фото: chinadaily

На Востоке Китая в провинции Чжэцзян начали тестировать первые вакцины от коронавируса на животных. Об этом сообщил представитель Министерства науки и технологий КНР в провинции Чжэцзян, передает Chinadaily.

Отмечается, что первая партия вакцин против нового коронавируса прошла тестирование на животных, произведя антитела и начав культивировать рекомбинантный вирус (процесс обмена).

"Нам необходимо понимать, что разработка вакцин занимает длительное время, потому необходимо соблюдать научные правила и проводить тщательные и безопасные исследования", - сказал Сонг.

Университет Уэстлейка и провинциальная лаборатория биологии успешно разрешили рецептор коронавируса, применив криоэлектронную микроскопию, метод, выполненный на криогенно охлажденных образцах и помещенных в среду стекловидной воды.

Лаборатория при Университете Уэстлейка, где готовят специалистов в области передовых технологий, раскрыла структуру рецептора ACE2, канала для поступления нового коронавируса в клетке.

В университете сообщили, что результаты исследования играют важную роль в поиске и оптимизации ингибитора (общее название веществ, подавляющих или задерживающих течение физиологических и физико-химических процессов), который предотвращает проникновение вирусов в клетки.

Как сообщали Українські Новини, общее количество зараженных коронавирусом по всему миру превысило 80 тысяч человек.

Больше новостей о: Китай Лаборатория Исследования Вакцина Коронавирус в Китае вакцина от коронавируса

ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека
В Киев из "короновирусной" Италии за день прилетело 635 граждан
Новости
Полиция открыла дело против призывающих к забастовкам в Новых Санжарах 18:13
Беларусь планирует начать поставки нефти через Украину в марте 18:01
ДТЭК не заинтересован в покупке "Центрэнерго" 17:55
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека 17:46
На материковой Испании зафиксировали первый случай коронавируса 17:46
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
Скриншот видео с концерта facebook.com/dubinskyi
Дубинский обнародовал видео на котором якобы сын Порошенко на концерте называет себя русским 09:50
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
Агитационные материалы против Юлии Светличной Фото: Facebook
"Слуги народа" платили по 500 гривен за "черную" агитация против Юлии Светличной, – активист 14:45 Видео
больше новостей
Госпогранслужба будет проверять температуру пассажиров на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok