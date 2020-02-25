Первые вакцины от коронавируса начали тестировать на животных

На Востоке Китая в провинции Чжэцзян начали тестировать первые вакцины от коронавируса на животных. Об этом сообщил представитель Министерства науки и технологий КНР в провинции Чжэцзян, передает Chinadaily.

Отмечается, что первая партия вакцин против нового коронавируса прошла тестирование на животных, произведя антитела и начав культивировать рекомбинантный вирус (процесс обмена).

"Нам необходимо понимать, что разработка вакцин занимает длительное время, потому необходимо соблюдать научные правила и проводить тщательные и безопасные исследования", - сказал Сонг.

Университет Уэстлейка и провинциальная лаборатория биологии успешно разрешили рецептор коронавируса, применив криоэлектронную микроскопию, метод, выполненный на криогенно охлажденных образцах и помещенных в среду стекловидной воды.

Лаборатория при Университете Уэстлейка, где готовят специалистов в области передовых технологий, раскрыла структуру рецептора ACE2, канала для поступления нового коронавируса в клетке.

В университете сообщили, что результаты исследования играют важную роль в поиске и оптимизации ингибитора (общее название веществ, подавляющих или задерживающих течение физиологических и физико-химических процессов), который предотвращает проникновение вирусов в клетки.

Как сообщали Українські Новини, общее количество зараженных коронавирусом по всему миру превысило 80 тысяч человек.