Журналисты нашли особняк Рябошапки во Франции за полмиллиона евро

Журналисты нашли дом, который принадлежит жене генпрокурора Руслана Рябошапки - Олесе Бартовщук. Он расположен во французской коммуне Ла-Ванзено недалеко от Страсбурга.

Как пишет "Страна", в этом поселке находится известный в округе ресторан Relais De La Poste, который имеет звезду "Мишлен" - знак отличия известного в мире ресторанного рейтинга.

Ресторан Мишлен Фото "Страны"

Фирменное блюдо ресторана - хрустящий голубь, который обойдется в 38 евро. За ту же цену подается еще одна фишка ресторана - блюдо, состоящее из цыпленка, телячих котлет и картошки. Его рецепт сочинил известный композитор Джакомо Россини.

Есть здесь и меню от шеф-повара из пяти блюд за 86 евро.

Особняк генпрокурора и его семьи был куплен в 2016 году за 444 тысячи евро (12,392 млн грн). Оформлена недвижимость на жену чиновника - Олесю Бартовщук, которая работает в соседнем Страсбурге - в Европейском суде по правам человека.

Трое детей генпрокурора живут с ней и являются гражданами Франции.

Как сообщали Українські Новини, Рябошапка в декабре заработал в семь раз больше оклада.

Тем временем, зарплата Рябошапки в новом году выросла в 2,5 раза.