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  • Журналисты нашли особняк Рябошапки во Франции за полмиллиона евро
25 февраля 2020, вторник, 12:10 122
Политика 2020-02-25T12:11:00+02:00
Українські Новини
Журналисты нашли особняк Рябошапки во Франции за полмиллиона евро

Журналисты нашли особняк Рябошапки во Франции за полмиллиона евро

Надежда Комендантова
Руслан Рябошапка, генеральный прокурор Украины, Генпрокуратура, Особняк
Дом супруги Руслана Рябошапки Олеси Бартовщук. Фото
Дом супруги Руслана Рябошапки Олеси Бартовщук. Фото "Страны"

Журналисты нашли дом, который принадлежит жене генпрокурора Руслана Рябошапки - Олесе Бартовщук. Он расположен во французской коммуне Ла-Ванзено недалеко от Страсбурга.

Как пишет "Страна", в этом поселке находится известный в округе ресторан Relais De La Poste, который имеет звезду "Мишлен" - знак отличия известного в мире ресторанного рейтинга.

Ресторан Мишлен Фото Ресторан Мишлен Фото "Страны"

Фирменное блюдо ресторана - хрустящий голубь, который обойдется в 38 евро. За ту же цену подается еще одна фишка ресторана - блюдо, состоящее из цыпленка, телячих котлет и картошки. Его рецепт сочинил известный композитор Джакомо Россини.

Есть здесь и меню от шеф-повара из пяти блюд за 86 евро.

Особняк генпрокурора и его семьи был куплен в 2016 году за 444 тысячи евро (12,392 млн грн). Оформлена недвижимость на жену чиновника - Олесю Бартовщук, которая работает в соседнем Страсбурге - в Европейском суде по правам человека.

Трое детей генпрокурора живут с ней и являются гражданами Франции.

Как сообщали Українські Новини, Рябошапка в декабре заработал в семь раз больше оклада.

Тем временем, зарплата Рябошапки в новом году выросла в 2,5 раза.

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