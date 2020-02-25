В Италии от коронавируса умер седьмой пациент

В то время, как за сутки число заражений коронавирусом в мире увеличилось до 80 тыс., в Италии число людей, умерших от коронавируса возросло до семи: шесть - в Ломбардии и один - в Венето.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Пациент, которого привезли из Лодиджиане в выходные с положительным тестом на коронавирус, умер в больнице Сант-Анна в Комо.

В понедельник вечером умерла 62-летняя жительница Кастильоне д'Адда. Она имела и другие серьезные заболевания и находилась на диализе.

В регионе Ломбардия количество зараженных людей возросло до 173 человек. В Венето подтверждены 33 случая заболевания. Еще 18 случаев зафиксированы в Эмилии-Романье, и по три в Пьемонте и Лацио.

Первый случай заражения коронавируса зафиксирован в Южном Тироле, считается, что человек провел некоторое время в Ломбардии.

Напомним, в Италии люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты из-за коронавируса.

Тем временем, во Франции вылечили всех зараженных коронавирусом.