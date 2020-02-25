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25 февраля 2020, вторник, 08:45 116 Инфографика
Европа 2020-02-25T08:46:21+02:00
Українські Новини
Во Франции вылечили всех зараженных коронавирусом

Во Франции вылечили всех зараженных коронавирусом

Надежда Комендантова
коронавирус в Европе, Эпидемия коронавируса, Франция, Коронавирус
Коронавирус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua
Коронавирус COVID-19 Фото: topfacts.com.ua

В то время, как в Украине будут проверять температуру пассажиров из всех стран, где зафиксирован коронавирус, во Франции все граждане, у которых ранее был диагностирован коронавирус, успешно выздоровели.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"На территории Франции больше нет случаев заболевания коронавирусом. Вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой", - сказал Веран.

Министр также дал рекомендации людям, возвращающимся из северной Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Он также сказал, что люди, возвращающиеся из Рима, не подвергаются конкретным мерам проверок, так как ни одного случая заболевания в итальянской столице не было.

КоронавирусКоронавирус

Тем временем, в ВОЗ обеспокоенны тем, что вирус может стать новой пандемией, в мире общее число зараженных превысило 78 тыс. человек, и более 2,5 тыс. погибли.

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