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25 февраля 2020, вторник, 13:56 159
Европа 2020-02-25T14:01:47+02:00
Українські Новини
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами

На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами

Кира Молчанова
Испания, Коронавирус, Канарские острова, коронавирус в Европе, Коронавирус в Испании, коронавирус в Италии
Коронавирус в Испании. Фото: gisanddata.maps.arcgis.com
Коронавирус в Испании. Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Пока прибывшие в "Борисполь" пассажиры рейсов из Италии рассказывают, что в стране все спокойно, в Испании на Канарских островах из-за одного итальянского туриста, у которого выявили коронавирус, закрыли на карантин целый отель с приблизительно тысячью постояльцев.

Об этом сообщает местное издание Diario de Avisos.

В Испании этот случай заболевания стал третьим.

Сообщается, что постоялец жил в отеле H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе на юге Тенерифе на протяжении недели. Его поместили в больницу на юге острова.

Заболевший мужчина — врач по профессии. Он обнаружил у себя симптомы заболевания и прошел тестирование на коронавирус. После подвтерждения диагноза остальным постояльцам отеля запретили покидать территорию H10 Costa Adeje Palace.

Как сообщали Українські Новини, в Италии от коронавируса умер седьмой пациент.

Тем временем, на юге Италии, где раньше забоевших не было, обнаружили COVID-19 у туристки с Бергамо, которая находилась в Палермо на отдыхе. 24 февраля поздно вечером ее госпитализировали в больницу Сервелло для проверки после выявления симптомов гриппа.

Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в те провинции Италии, где зафиксированы случаи заболевания новым видом коронавируса, а тем украинцам, которые находятся на территории Италии - быть внимательными и осторожными и соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения.

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