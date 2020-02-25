На материковой Испании зафиксировали первый случай коронавируса

В то время как коронавирусом заразились 80 тысяч человек по всему миру, органы здравоохранения Каталонии зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом COVID-19.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на газету La Vanguardia.



Сообщается, что это первый подтвержденный случай заболевания на материковой Испании. Еще два были ранее зарегистрированы на Канарских островах, третий - на Майорке.

Местные органы здравоохранения пообещали сообщить сведения о пациенте позже на пресс-конференции.



Как пишет издание El Mundo, положительный результат анализов на коронавирус оказался у пациентки в Барселоне, которая на днях посетила северную Италию.



Как сообщали Українські Новини, в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса.



Ранее на юге Италии зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом. До этого локальная вспышка COVID-19 в Ломбардии была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях – Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье.



Тем временем на Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами.