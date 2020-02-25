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25 февраля 2020, вторник, 17:46 44
Европа 2020-02-25T17:46:25+02:00
Українські Новини
На материковой Испании зафиксировали первый случай коронавируса

На материковой Испании зафиксировали первый случай коронавируса

Валерия Драгомирова
Каталония, Канарские острова, Майорка, Коронавирус в Испании
Коронавирус. Фото: pixabay.
Коронавирус. Фото: pixabay.

В то время как коронавирусом заразились 80 тысяч человек по всему миру, органы здравоохранения Каталонии зафиксировали первый случай заболевания новым коронавирусом COVID-19.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на газету La Vanguardia.

Сообщается, что это первый подтвержденный случай заболевания на материковой Испании. Еще два были ранее зарегистрированы на Канарских островах, третий - на Майорке.

Местные органы здравоохранения пообещали сообщить сведения о пациенте позже на пресс-конференции.

Как пишет издание El Mundo, положительный результат анализов на коронавирус оказался у пациентки в Барселоне, которая на днях посетила северную Италию.

Как сообщали Українські Новини, в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса

Ранее на юге Италии зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом. До этого локальная вспышка COVID-19 в Ломбардии была зафиксирована 21 февраля. Затем случаи заражения были выявлены в других северных областях – Венето, Пьемонте и Эмилия-Романье.

Тем временем на Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами.

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