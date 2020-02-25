На юге Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Коронавирус COVID-19 продолжает активно распространяться по миру, и сегодня, 25 февраля, подтвердили новый случай заболевания обнаружили в административном центре Сицилии - городе Палермо (на юге Италии).

Об этом сообщает агентство ANSA.

В частности, вирус обнаружили у туристки с Бергамо, которая находилась в Палермо на отдыхе. 24 февраля поздно вечером ее госпитализировали в больницу Сервелло для проверки после выявления симптомов гриппа.

Изолировали также друзей женщины и людей, с которыми она тесно контактировала. Отмечается, что это первый случай коронавируса в южной Италии.

Количество заболевших коронавирусом в Италии. Скриншот: gisanddata.maps

Как сообщали Українські Новини, в Италии от коронавируса умер седьмой пациент. В регионе Ломбардия количество зараженных людей возросло до 173 человек. В Венето подтверждены 33 случая заболевания. Еще 18 случаев зафиксированы в Эмилии-Романье, и по три в Пьемонте и Лацио.

Тем временем в Италии люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты из-за коронавируса, а акции местных компаний стремительно теряют стоимость из-за вспышки заболевания.