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25 февраля 2020, вторник, 10:44 845
Европа 2020-02-25T10:45:14+02:00
Українські Новини
На юге Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

На юге Италии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Таня Войтюк
Италия, Коронавирус, коронавирус в Европе, Палермо, Сицилия, Вспышка коронавируса
Карта распространения коронавируса в Италии. Скриншот: gisanddata.maps
Карта распространения коронавируса в Италии. Скриншот: gisanddata.maps

Коронавирус COVID-19 продолжает активно распространяться по миру, и сегодня, 25 февраля, подтвердили новый случай заболевания обнаружили в административном центре Сицилии - городе Палермо (на юге Италии).

Об этом сообщает агентство ANSA.

В частности, вирус обнаружили у туристки с Бергамо, которая находилась в Палермо на отдыхе. 24 февраля поздно вечером ее госпитализировали в больницу Сервелло для проверки после выявления симптомов гриппа.

Изолировали также друзей женщины и людей, с которыми она тесно контактировала. Отмечается, что это первый случай коронавируса в южной Италии.

Количество заболевших коронавирусом в Италии. Скриншот: gisanddata.maps Количество заболевших коронавирусом в Италии. Скриншот: gisanddata.maps

Как сообщали Українські Новини, в Италии от коронавируса умер седьмой пациент. В регионе Ломбардия количество зараженных людей возросло до 173 человек. В Венето подтверждены 33 случая заболевания. Еще 18 случаев зафиксированы в Эмилии-Романье, и по три в Пьемонте и Лацио.

Тем временем в Италии люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты из-за коронавируса, а акции местных компаний стремительно теряют стоимость из-за вспышки заболевания.

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